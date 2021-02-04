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Жители Хабаровска начали продавать места в очереди на АЗС и бензин по 100 рублей за литр

Хабаровский нефтеперерабатывающий завод возобновил производство бензина, но ситуация с дефицитом топлива в регионе остается напряженной. Местные жители, по сообщениям СМИ, уже начали зарабатывать на продаже мест в очередях на заправки и перепродавать бензин по завышенным ценам.

Как сообщает 4 февраля РИА Новости, в Хабаровске появились объявления о продаже бензина, дефицит которого в городе наблюдается с января. Разброс цен составляет от 80 до 125 рублей, еще от 150 до 250 рублей накидывают за доставку. Другие же продают места в очереди на АЗС, занять очередь предлагают за 1 тысячу рублей.

Перебои с топливом в Хабаровском крае наблюдаются с 18 января. На заправках собираются километровые очереди, часть из них и вовсе закрылась из-за отсутствия топлива, а часть перешла на продажу бензина по карточкам. В регион направили бензин из Росрезерва. Ситуацией заинтересовалось Хабаровское УФАС и направило запрос в АО «ННК-Хабаровский нефтеперерабатывающий завод», сообщает пресс-служба ведомства.

Причиной перебоев с топливом стал ремонт оборудования на Хабаровском НПЗ. 4 февраля правительство региона сообщило, что завод возобновил производство бензина марки АИ-92, и накануне первая партия в 500 тонн была доставлена на АЗС сети «ННК». По информации компании, бензином обеспечены 54 ее заправки из расположенных в регионе 84. В ночь на 4 февраля на нефтебазу ПАО «ННК-Хабаровскнефтепродукт» было выгружено еще 400 тонн бензина со складов Росрезерва, и еще 2200 тонн АИ-92, приобретенного «Нефтегазхолдингом» на нефтеперерабатывающих заводах Сибири, находятся в пути.

«Согласно производственному графику Хабаровским НПЗ планируется ежесуточная выработка бензинов АИ-92 и АИ-95 по 1000 тонн, что полностью восполнит потребности Хабаровского края», — сообщил и. о. председателя краевого комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов. Тем не менее ситуация с топливом в Хабаровске остается напряженной, а на АЗС по-прежнему пробки и длинные очереди, пишут местные СМИ.

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