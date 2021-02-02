В одном из регионов России переходят на продажу бензина по карточкам

Автомобильное топливо в Хабаровском крае будут частично продавать по карточкам. Сейчас там сильный дефицит, на заправках километровые очереди, некоторые АЗС закрылись.

Как пишет РИА Новости, перебои с топливом в Хабаровском крае наблюдаются с 18 января, а 27 января появились огромные очереди за АИ-92 и АИ-95. Дело в том, что местный НПЗ не заработал в полную силу, хотя планировалось.

Пока завод находится в режиме пусконаладочных работ, власти разработали временную оперативную схему доставки и продажи топлива. Бензин в регион везут из Росрезерва. Часть привозного топлива будут отпускать по карточкам, рассказал журналистам 2 февраля зампред правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. По его словам, эти меры призваны обеспечить свободную продажу бензина за наличный расчёт вдоль автотрасс от Бикина до Комсомольска-на-Амуре, чтобы люди не испытывали проблем в пути.