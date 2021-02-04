Депутат Голиков арестован на два месяца. В центре Петербурга он подержал в руках «куклу» на 3 млн

В Петербурге суд изолировал от общества депутата областного Законодательного собрания Юрия Голикова. По версии следствия, довести до логичного конца мошенничество народному избраннику помешало УФСБ.



Как сообщает объединённая пресс-служба судов, 4 февраля Голикова с ходатайством следствия об аресте доставили в Петроградский районный суд. Депутату вменяют покушение на мошенническое хищение средств в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, в ноябре прошлого года он узнал о том, что экономическая полиция инициировала проверку в отношении фирмы «Вега», в которой у областного парламентария как раз были знакомые, связался с представителями, обрисовал негативный сценарий с уголовным производством в качестве итога и предложил заплатить 3 млн рублей за спокойствие. По версии следствия, Голиков вызвался посредником и пообещал занести всю сумму нужному человеку в полиции, чтобы решить вопрос.