Apple к 2024 году собирается выпустить собственный электромобиль в партнерстве с Hyundai

Apple активно ведет переговоры с южнокорейским производителем автомобилей Hyundai Motor о запуске собственной линейки электрокаров в 2024 году, пишет The Bell 4 февраля со ссылкой на CNBC. https://thebell.io/apple-zaplanirovala-zapusk-sobstvennogo-elektromobilya-na-2024-god



Сделка, однако, все еще под вопросом. Ни представители Apple, ни Hyundai и его «дочки» Kia не прокомментировали будущее сотрудничество журналистам CNBC. Один из источников телеканала предположил, что Hyundai не является единственным кандидатом на производство эпл-каров.