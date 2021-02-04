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Apple к 2024 году собирается выпустить собственный электромобиль в партнерстве с Hyundai

Apple активно ведет переговоры с южнокорейским производителем автомобилей Hyundai Motor о запуске собственной линейки электрокаров в 2024 году, пишет The Bell 4 февраля со ссылкой на CNBC. https://thebell.io/apple-zaplanirovala-zapusk-sobstvennogo-elektromobilya-na-2024-god

Сделка, однако, все еще под вопросом. Ни представители Apple, ни Hyundai и его «дочки» Kia не прокомментировали будущее сотрудничество журналистам CNBC. Один из источников телеканала предположил, что Hyundai не является единственным кандидатом на производство эпл-каров.

Для Apple решение выпустить собственный автомобиль позволит пробиться на глобальный авторынок, который оценивается в $10 трлн.

Ранее Sony успешно запустила и протестировала свой первый электрокар, об этом писала «Фонтанка». Прототип модели под названием Vision-S хорошо показал себя на австрийских дорогах.

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Комментарии (2)

Печенеги и половцы
Нам с обочины мироздания, приходится завидовать, тайком.
kоt-obormot
У местного Игорька появится новая присказка про мозг.
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