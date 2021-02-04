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Мне только спросить. Хакеры стали взламывать российские больницы

Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, который был создан ФСБ России, зафиксировал попытки хакеров атаковать информационные ресурсы медицинских учреждений.

«Впервые отмечены случаи внедрения вредоносного программного обеспечения, шифрующего пользовательские данные, в информационную инфраструктуру медицинских учреждений», — цитирует 4 февраля заместителя главы центра Николая Мурашова РИА «Новости».

По его словам, ранее случаи кибератак на российские медучреждения не наблюдались.

До этого координационный центр по компьютерным инцидентам допустил возможность проведения кибератак из Америки.

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Комментарии (2)

O-o!
ну, это же не в соцсетях репосты читать и сажать. Чтоб ловить хакеров квалификация нужна
261933551
Жаль, что скорее всего их не поймать. А надо бы прибивать, как Павленского, только к потолку.
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