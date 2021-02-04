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В метро Петербурга снова принимают банковские карты

Технический сбой в петербургском метрополитене устранён.

Как сообщает комитет по транспорту, к 11:03 4 февраля приём банковских карт в кассах восстановлен.

Сбой случился около 9:40. Терминалы по продаже билетов с оплатой банковскими картами, а также терминалы на турникетах работали штатно.

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