В кассах метро Петербурга принимают только наличные. В подземке технический сбой

Комитет по транспорту утром 4 февраля сообщает о техническом сбое в работе касс.



Как говорится в телеграм-канале ведомства, временно недоступна оплата банковскими картами. При этом терминалы по продаже билетов с оплатой банковскими картами, а также терминалы на турникетах работают без сбоев.



«Специалисты устраняют неисправность. Приносим извинения за неудобства!» — говорится в сообщении на 9:40 утра.

