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В кассах метро Петербурга принимают только наличные. В подземке технический сбой

Комитет по транспорту утром 4 февраля сообщает о техническом сбое в работе касс.

Как говорится в телеграм-канале ведомства, временно недоступна оплата банковскими картами. При этом терминалы по продаже билетов с оплатой банковскими картами, а также терминалы на турникетах работают без сбоев.

«Специалисты устраняют неисправность. Приносим извинения за неудобства!» — говорится в сообщении на 9:40 утра.

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Комментарии (7)

Piter4452
У автора заголовка в голове, вместе с подземкой, сбой, а в метро всё нормально.
swetlana.peshkowa
Наконец то и Питер дотянулся до уровня провинции! В Воронеже еще осенью начались технические сбои при оплате проезда в маршрутках картами. Причем сбой был вызван не банковским эквайрингом, а намеренными действиями перевозчика, вдруг ни с того, ни с сего начавшего отправлять карты в стоп-листы. Ясен пень, привыкли налом обилечивать, а тут через банк реальные обороты отрасли полезли. А за ними и налоги.
WuhanRockCafe
В церковных лавках через кассу пробивают только ювелирку.
Прочий богоугодный товар исключительно за налик и без чеков.
Как говорил Жеглов: "Это же Клондайк! Эльдорадо!"
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