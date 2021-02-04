FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-12°C/Завтра: -13
76.08р91.56р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

На месте страшного пожара в Красноярске нашли погибших сотрудников МЧС. Они успели сообщить, что у них закончился воздух

Пожарные минувшей ночью ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске, где погибли четыре человека. Работы продолжаются.

Фото: Артём Ленц / NGS24.RU


Фото: Артём Ленц / NGS24.RU


Фото: Артём Ленц / NGS24.RU


Фото: Артём Ленц / NGS24.RU


Фото: Артём Ленц / NGS24.RU


Фото: Артём Ленц / NGS24.RU


Как сообщает 4 февраля ТАСС, по словам представителя регионального ГУ МЧС, «в 06:02 (02:02 мск) была ликвидация открытого горения». Огонь бушевал на площади в 3,5 тысячи квадратных метров.

Ночью же нашли тела трёх пропавших пожарных. Когда стало известно, что внутри могут быть люди, на их поиски отправились пять групп газодымозащитной службы — по три человека каждая. Одна из них спустя какое-то время перестала выходить на связь. На тот момент в здании уже обрушилась кровля. Кислородный баллон рассчитан на 40 минут. Пожарные успели сообщить, что у них закончился воздух, пишет NGS24.

Погибшие — 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев. У Жалнерчика и Пузырева остались жены и дети. Кроме того, в огне погиб сотрудник предприятия — мужчине было 23 года.

По факту пожара в «Автотрейде» возбуждено ещё одно уголовное дело — о нарушении требований пожарной безопасности на складе автозапчастей. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, составляет 5 лет лишения свободы.

В МЧС назвали предварительную причину пожара — это короткое замыкание. По словам губернатора Александра Усса, владельцы здания сообщили, что система тушения пожара сработала вовремя, но не справилась из-за стремительного распространения огня.

Информация о пожаре в здании склада автозапчастей «Автотрейд» на улице Калинина в Красноярске поступила в 10:39 (06:39 мск) в среду. Изначально площадь возгорания составляла 800 кв. м, позже она выросла до 3,5 тыс. кв. метров. Произошло обрушение кровли склада по всей площади. В 15:30 мск пожар локализовали на площади 3,9 тыс. кв. метров.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний