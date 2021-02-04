Пожарные минувшей ночью ликвидировали открытое горение на складе автозапчастей в Красноярске , где погибли четыре человека. Работы продолжаются.

Ночью же нашли тела трёх пропавших пожарных. Когда стало известно, что внутри могут быть люди, на их поиски отправились пять групп газодымозащитной службы — по три человека каждая. Одна из них спустя какое-то время перестала выходить на связь. На тот момент в здании уже обрушилась кровля. Кислородный баллон рассчитан на 40 минут. Пожарные успели сообщить, что у них закончился воздух, пишет NGS24 .

Как сообщает 4 февраля ТАСС , по словам представителя регионального ГУ МЧС, «в 06:02 (02:02 мск) была ликвидация открытого горения». Огонь бушевал на площади в 3,5 тысячи квадратных метров.

Погибшие — 46-летний Анатолий Жалнерчик, 45-летний Алексей Пузырев и 27-летний Максим Рябцев. У Жалнерчика и Пузырева остались жены и дети. Кроме того, в огне погиб сотрудник предприятия — мужчине было 23 года.

По факту пожара в «Автотрейде» возбуждено ещё одно уголовное дело — о нарушении требований пожарной безопасности на складе автозапчастей. Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй, составляет 5 лет лишения свободы.

В МЧС назвали предварительную причину пожара — это короткое замыкание. По словам губернатора Александра Усса, владельцы здания сообщили, что система тушения пожара сработала вовремя, но не справилась из-за стремительного распространения огня.