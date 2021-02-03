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Трое пожарных погибли при тушении склада в Красноярске. На них обрушилась кровля

В Красноярске сотрудники МЧС продолжают тушить склад автозапчастей. Трое пропавших пожарных найдены погибшими. По предварительным данным, на них рухнула крыша. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

МЧС России

«По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли», — сказал источник. Он добавил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут, а связь с пожарными пропала более часа назад.

Сотрудники МЧС, со слов пресс-службы, отправились внутрь горящего здания, так как очевидцы сообщили, что там могут находиться один-два человека. Для поиска были сформированы пять звеньев газодымозащитной службы МЧС. Спустя некоторое время связь с первым звеном из трёх человек была потеряна.

Сообщение о пожаре на складе автозапчастей «Автотрейд» на улице Калинина поступило на пульт в 10:39 по местному времени (06:39 мск). Площадь возгорания быстро выросла до 3,5 тысячи метров. Произошло обрушение кровли по всей площади. Столб чёрного дыма виден из разных частей города. Пожару присвоен третий номер сложности.

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