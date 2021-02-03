В Красноярске сотрудники МЧС продолжают тушить склад автозапчастей. Трое пропавших пожарных найдены погибшими. По предварительным данным, на них рухнула крыша. Об этом 3 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
МЧС России
«По предварительным данным, они попали под обрушение кровли и погибли», — сказал источник. Он добавил, что кислородные баллоны рассчитаны максимум на 40 минут, а связь с пожарными пропала более часа назад.
Трое пожарных пропали во время тушения загоревшегося склада автозапчастей в Красноярске. Спасатели не выходят на связь уже около часа pic.twitter.com/CYYUzoWorR— NEWS.ru (@nws_ru) February 3, 2021
Сотрудники МЧС, со слов пресс-службы, отправились внутрь горящего здания, так как очевидцы сообщили, что там могут находиться один-два человека. Для поиска были сформированы пять звеньев газодымозащитной службы МЧС. Спустя некоторое время связь с первым звеном из трёх человек была потеряна.
Сообщение о пожаре на складе автозапчастей «Автотрейд» на улице Калинина поступило на пульт в 10:39 по местному времени (06:39 мск). Площадь возгорания быстро выросла до 3,5 тысячи метров. Произошло обрушение кровли по всей площади. Столб чёрного дыма виден из разных частей города. Пожару присвоен третий номер сложности.