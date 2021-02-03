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В Москве задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии на митинге в поддержку Навального

Полицейские задержали в Москве 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии во время несанкционированного митинга 31 января в поддержку Алексея Навального. Об этом 3 февраля сообщает ГУ МВД по столице.

«Следственной частью следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

В полиции уточнили, что подозреваемый, по информации следствия, поджег колесо автомобиля, пострадавших в результате инцидента нет.

Симоновский районный суд Москвы 2 февраля принял решение заменить условный срок Алексея Навального на реальный. Судья подчеркнула, что с учётом домашнего ареста срок лишения свободы составит 2 года и 8 месяцев. Акции поддержки проходили в городах России 23 и 31 января, также несогласные вышли на улицы после решения суда.

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Комментарии (9)

Never_Mind
Жечь ментов нельзя. Мы что, в Париже?
gencon
Менты хоть скидываются на лечение тяжелобольных детей, или все на наркоту да пойло сжигают, "вне политики вы наши"
265050304
как и все остальные пойманные, плакал и обещал: дяденьки я больше не буду? только мамке не говорите. :)) интересно из чьего кармана возмещать будут(ет)?
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