В Москве задержан подозреваемый в поджоге автомобиля Росгвардии на митинге в поддержку Навального

Полицейские задержали в Москве 26-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля Росгвардии во время несанкционированного митинга 31 января в поддержку Алексея Навального. Об этом 3 февраля сообщает ГУ МВД по столице.



«Следственной частью следственного управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по городу Москва возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ — «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ», — говорится в сообщении.

