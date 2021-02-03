Врач из Боткина рассказала, как отличить побочные эффекты «Спутника V» от реального коронавируса

Врач-инфекционист больницы им. Боткина Мария Белопольская рассказала, как вакцинированным от коронавируса отличить побочные эффекты от «Спутника V» от начала реального заболевания коронавирусом. По её словам, состояния могут быть очень похожими.



«Симптомы, которые наблюдаются после вакцинации, действительно могут быть сильно похожи на начало заболевания коронавирусной инфекцией. Это может быть температура, как правило, невысокая, гриппоподобный синдром, ломота в суставах, боли в мышцах. Эти симптомы наблюдаются в течение первых двух-трех дней максимум. Если температура сохраняется дольше, если появляются признаки отсутствия обоняния и другие симптомы — необходимо сдать тест на коронавирусную инфекцию», — рассказала Белопольская 3 февраля в эфире канала «Санкт-Петербург».