«Ход королевы» и много «Манка». Названы номинанты на «Золотой глобус»

Фильм Дэвида Финчера «Манк» об истории создания ленты «Гражданин Кейн» получил больше всего номинаций на «Золотой глобус». Как стало известно из сообщения, появившегося на сайте организаторов премии 3 февраля, чёрно-белая картина Netflix претендует на статуэтку сразу в шести категориях.



В категории «Лучшая драма» с «Манком» за победу поборются «Отец» Флориана Зеллера, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел и «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина.



За звание лучшего фильма — комедии или мюзикла — сразятся «Борат 2» Джейсона Уолинера и Саши Барона Коэна, «Гамильтон» Томаса Кайла, «Мьюзик» певицы Сиа, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова и «Выпускной» Райана Мёрфи.

