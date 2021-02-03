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«Ход королевы» и много «Манка». Названы номинанты на «Золотой глобус»

Фильм Дэвида Финчера «Манк» об истории создания ленты «Гражданин Кейн» получил больше всего номинаций на «Золотой глобус». Как стало известно из сообщения, появившегося на сайте организаторов премии 3 февраля, чёрно-белая картина Netflix претендует на статуэтку сразу в шести категориях.

В категории «Лучшая драма» с «Манком» за победу поборются «Отец» Флориана Зеллера, «Земля кочевников» Хлои Чжао, «Девушка, подающая надежды» Эмиральд Феннел и «Суд над чикагской семёркой» Аарона Соркина.

За звание лучшего фильма — комедии или мюзикла — сразятся «Борат 2» Джейсона Уолинера и Саши Барона Коэна, «Гамильтон» Томаса Кайла, «Мьюзик» певицы Сиа, «Зависнуть в Палм-Спрингс» Макса Барбакова и «Выпускной» Райана Мёрфи.

В категории «Лучший фильм на иностранном языке» выдвинуты «Ещё по одной» Томаса Винтерберга, «Вся жизнь впереди» Эдоардо Понти (с Софи Лорен), «Ла Йорона» Хайро Бустаманте, «Минари» Ли Айзека Чуна, «Ты и я» Филиппо Менегетти.

«Лучшими драматическими сериалами» могут стать «Корона», «Страна Лавкрафта», «Озарк», «Мандалорец» и «Рэтчед».

Нашумевший «Ход королевы» выдвинут в номинации «Лучший мини-сериал». Его соперники — «Нормальные люди», «Голос перемен», «Отыграть назад» и «Неортодоксальная».

Церемония награждения победителей пройдёт в Лос-Анджелесе 28 февраля. Обычно премия вручалась в начале января, но мероприятие решили отложить из-за пандемии коронавируса.

«Золотой глобус» — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы кинофильмам и телевизионным проектам по результатам голосования критиков. Статуэтки победителям вручаются с 1944 года. С 2006 года в конкурсе в отдельной тематической номинации участвуют и анимационные фильмы.

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