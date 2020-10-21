«Борат-2» и еще четыре фильма, снятых специально к выборам

Фото: кадр из фильма «Борат-2»

В пятницу, 23 октября, на платформе Amazon Prime выходит «Следующий фильм о Борате: передача огромной взятки американскому режиму для получения выгоды некогда славным народом Казахстана», или попросту «Борат-2» — самая неожиданная премьера года, в которой комик Саша Барон Коэн возвращается к образу казахского журналиста Бората Сагдиева. А тот, в свою очередь, возвращается в США, чтобы оценить, что происходит со страной в эпоху пандемии и предвыборных страстей. Собственно, выборы президента — и главное событие фильма, и повод для его появления.



Лента выйдет на экраны всего за две недели до дня голосования и вполне может сыграть свою роль в распределении голосов кандидатов. Во всяком случае, коэновская хлесткая сатира совершенно точно должна заставить зрителей, собирающихся голосовать, по-новому взглянуть и на страну, в которой они живут, и на самих себя, и на политиков. В связи с этим вспоминаем еще несколько лент, которые сыграли важную роль в политической жизни США и повлияли на результаты выборов. 18+

«Состояние единства»

Выборы: 1948, Трумен против Дьюи



Первые послевоенные выборы президента США были едва ли не самыми странными и неожиданными в истории. Все без исключения наблюдатели были уверены, что победа достанется не Трумену, принявшему пост у скончавшегося Рузвельта и скинувшему атомную бомбу на Хиросиму, а его сопернику — молодому и энергичному республиканцу Томасу Дьюи. Но победил все же Трумен. Не исключено, что во многом благодаря ленте Фрэнка Капры.

Главный герой «Состояния единства» — кандидат в президенты в исполнении Спенсера Трейси, марионетка медиамагната, дамочки, которая планирует с помощью победы своего кандидата укрепить позиции в бизнесе. Но у нее появляется сильный противник, жена кандидата (Кэтрин Хепберн), терпеливая и любящая женщина, которая пробуждает в своем муже лучшие чувства и заставляет его уже на стадии предвыборной гонки выйти из-под влияния покровителей и стать самостоятельной политической фигурой. Смысл ясен: кто бы ни стоял за кандидатом — в конечном итоге важно лишь то, какие убеждения он исповедует и насколько он честен с собственными близкими.



«Вся президентская рать»

Выборы: 1976, Картер против Форда



Эталон предвыборного фильма, решившего исход голосования. Основанная на реальных событиях — Уотергейтском скандале — и снятая по горячим следам драма Алана Пакулы о журналистах, которые пытаются вывести на чистую воду политиков, замешанных в черном пиаре, и лично президента Никсона.

«Рать» вышла на экраны за месяц до выборов, напомнила зрителям про относительно недавний скандал — так что неудивительно, что вице-президент при Никсоне и его преемник Джеральд Форд эту гонку проиграл демократу Джимми Картеру (который, кстати, побил все рекорды долголетия глав США и отпраздновал недавно девяносто шестой день рождения).

«На трезвую голову»

Выборы: 2000, Обама против Маккейна



Пожалуй, самый убедительный и развернутый ролик на тему «Голосуй или проиграешь». В разгар предвыборной кампании Барака Обамы на экраны вышел фильм про самого обычного безработного мужика из Нью-Мексико, который оказался вовлечен в большую политику. По сюжету на выборах складывается патовая ситуация: в родном штате героя оба кандидата набрали одинаковое число голосов (выборы в Штатах — штука хитрая). Чтобы определить победителя, безработному пропойце (его играет Кевин Костнер) предлагается еще раз проголосовать. И оба кандидата начинают вести предвыборную агитацию специально для него: обещают златые горы, вставание с колен и возвращение забытого величия. Но все это на героя не действует — с чего бы? И лучшим агитатором оказывается не политик, а его собственная дочка.



После такой ленты только овощ отправится на участок и проголосует не сердцем, а каким-то другим органом. Чтобы у избирателей совсем не было сомнений, за кого агитировала голосовать дочь главного героя (в фильме это остается тайной), цифровой релиз фильма назначили аккурат на дату инаугурации Обамы, через год после выхода картины на большой экран.

«Игра изменилась»

Выборы: 2012, Обама против Ромни



Накануне перевыборов Барака Обамы на экраны вышел фильм о его предыдущей, первой битве за президентское кресло. Как и «Вся президентская рать» — основанный на реальных событиях. Главная героиня ленты — Сара Пейлин, кандидат на пост вице-президента при конкуренте Обамы, республиканце Джоне Маккейне. Губернатор Аляски внезапно занимает освободившееся место и начинает молниеносно завоевывать сердца избирателей. Уверенная в себе женщина превращается едва ли не в главную фигуру кампании — но по этой же причине проигрывает ее команде Обамы.

История, в общем, поучительная и лишний раз напоминающая, что выборы все-таки не только шоу по зарабатыванию народной любви, но и политическая борьба, у которой есть результат и цель. Стоило бы пересмотреть ленту и сейчас — все-таки одним из ее героев был нынешний фаворит демократов Джо Байден, выступающий как конкурент Пейлин.



Иван Чувиляев, специально для «Фонтанки.ру»

