Рабочие Ленинградского Металлического завода собирают головной образец первой и самой мощной российской тихоходной турбины на 1 250 МВт. 3 февраля процесс продемонстрировали журналистам.
Как рассказали на предприятии, в настоящее время на сборочно-испытательном стенде цеха тихоходных турбин специалисты ЛМЗ завершили сборку проточной части цилиндров низкого давления и осуществляют установку роторов низкого давления. Завершение сборки с выходом на испытания состоится в 2021 году.
Ранее продуктовая линейка «Силовых машин» для АЭС была представлена исключительно быстроходными турбинами максимальной мощностью 1 200 МВт. После завершения в 2021 году сборки головного образца тихоходного варианта и проведения стендовых испытаний ЛМЗ станет единственным в мире предприятием, изготавливающим мощные паровые турбины как в быстроходном, так и в тихоходном исполнении. А характеристики основных узлов тихоходной паровой турбины позволят в перспективе создать на ее базе машину, применение которой будет возможно в установке с единичной мощностью в диапазоне 1 600–1 800 МВт.
«Фонтанка» подробно писала о развитии производства на «Силовых машинах». Специально для создания новых тихоходных агрегатов в 2012 году «Силовые машины» ввели в эксплуатацию новый производственный комплекс, вошедший в состав ЛМЗ. Инвестиции в его строительство и оснащение составили около 7 млрд рублей. Комплекс располагается в поселке Металлострой.