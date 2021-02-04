Эксперты считают, что в ближайшие 25 лет доля атомной энергии в энергобалансе России вырастет до 25% — по итогам 2019 года она составляла 19%
. Многие страны также заявляют о планах по развитию этой отрасли энергетики. Что для этого требуется? Строить новые атомные электростанции и модернизировать имеющиеся, оснащая их современным оборудованием. В России на сегодняшний день крупнейшими производителями основного генерирующего оборудования являются петербургские предприятия: на ЛМЗ изготавливают практически все типы турбин для атомных, тепловых, и гидравлических электростанций, а на «Электросиле» производят генераторы. Сейчас Ленинградский Металлический завод
завершает работу над головным образцом тихоходной турбины для АЭС большой мощности — новой для завода и перспективной для поставок (в том числе, на экспорт).