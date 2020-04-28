Почему профессия рабочего вновь стала перспективной
Вопрос «Кем быть?», заданный в начале XX века Владимиром Маяковским, не теряет актуальности спустя столетие. Выбрать профессию на всю жизнь — задача не из простых. И все чаще на смену стремлению к модным профессиям с непонятным названием и еще более непонятными функциями приходит желание стабильности и постепенного карьерного роста с ясными условиями. Сегодня такие возможности дают, как бы неожиданно это ни прозвучало, рабочие специальности — разумеется, если речь идет о работе на предприятиях с современным, развивающимся производство и востребованной продукцией.
Энергия труда
Почему профессия рабочего вновь стала перспективной
Вопрос «Кем быть?», заданный в начале XX века Владимиром Маяковским, не теряет актуальности спустя столетие. Выбрать профессию на всю жизнь — задача не из простых. И все чаще на смену стремлению к модным профессиям с непонятным названием и еще более непонятными функциями приходит желание стабильности и постепенного карьерного роста с ясными условиями. Сегодня такие возможности дают, как бы неожиданно это ни прозвучало, рабочие специальности — разумеется, если речь идет о работе на предприятиях с современным, развивающимся производство и востребованной продукцией.
Как это воплощается в жизнь на практике, мы увидели своими глазами в «Силовых машинах», где выпускается уникальное энергетическое оборудование для российских и зарубежных электростанций. Только в 2020 году на Ленинградском Металлическом заводе и «Электросиле», входящих в структуру компании, планируют увеличить штат производственного и инженерно-технического персонала более чем на 600 человек!
Заказы есть — нужны люди
Потребность в привлечении специалистов особенно ощущается в связи с ростом производственной загрузки компании, которая растет по мере заключения новых договоров. Помимо увеличения выпуска традиционной продукции, «Силовые машины» занимаются разработкой отечественных газовых турбин большой мощности. Запустить их производство планируется к 2024 году, а для этого необходимо пройти полный цикл — от разработки проекта до создания опытного образца и его испытания.
Потребность в привлечении специалистов особенно ощущается в связи с ростом производственной загрузки компании, которая растет по мере заключения новых договоров. Помимо увеличения выпуска традиционной продукции, «Силовые машины» занимаются разработкой отечественных газовых турбин большой мощности. Запустить их производство планируется к 2024 году, а для этого необходимо пройти полный цикл — от разработки проекта до создания опытного образца и его испытания.
Фируза Мирсаитова, начальник управления подбора и адаптации персонала
— У нас высокая загрузка, наши предприятия обеспечены работой на несколько лет вперед. Это связано со строительством новых энергетических объектов как в России, так и по всему миру, и с модернизацией оборудования уже действующих станций. Соответственно растет и потребность в привлечении дополнительных специалистов, — рассказывает начальник управления подбора и адаптации персонала Фируза Мирсаитова.
— У нас высокая загрузка, наши предприятия обеспечены работой на несколько лет вперед. Это связано со строительством новых энергетических объектов как в России, так и по всему миру, и с модернизацией оборудования уже действующих станций. Соответственно растет и потребность в привлечении дополнительных специалистов, — рассказывает начальник управления подбора и адаптации персонала Фируза Мирсаитова.
В первую очередь, «Силовые машины» ждут высококвалифицированных рабочих по таким специальностям, как сварщик, слесарь, токарь, слесарь по сборке металлоконструкций, оператор станков с числовым программным управлением. Требуются и ученики — они будут проходить обучение непосредственно на рабочих местах.
— Нам нужны опытные специалисты, которые будут работать с высокотехнологичным оборудованием, на уникальных станках, — подчеркивает Фируза Мирсаитова. — При этом важно, чтобы кандидаты умели читать чертежи, разбирались в документации, понимали планы по работе компании в целом.
работа на сварочных аппаратах полуавтоматического типа Fronius и Kemppi;
опыт сварки под все виды неразрушающих методов контроля.
Слесарь по сборке металлоконструкций
Обязанности:
сборка сложных крупногабаритных металлоконструкций;
чтение сложных сборочных чертежей;
механообработка ручными и электроинструментами.
Слесарь механосборочных работ
Обязанности:
выполнение слесарной обработки сложных деталей и узлов.
Токарь
Обязанности:
работа на токарном станке 16К20, 1К62, ДИП 300, ДИП 500;
выполнение работ согласно чертежу и техпроцессу;
работа с различными металлами;
контроль качества обработки детали.
Токарь-расточник
Обязанности:
работа на горизонтально-расточных станках (крупногабаритных и не крупногабаритных);
изготовление деталей согласно чертежу и техпроцессу.
Токарь-карусельщик
Обязанности:
выполнение работ на токарно-карусельных станках с планшайбой диаметром от 2-х до 19 метров;
изготовление деталей согласно чертежу и техпроцессу.
Разметчик
Обязанности:
Разметка сложных по конфигурации деталей и узлов под обработку с применением различных приспособлений и точной выверкой при помощи индикатора и различных контрольно-измерительных инструментов и приборов.
Оператор станка с ЧПУ
Обязанности:
управление процессом обработки деталей;
контроль работы станка;
корректировка управляющих программ.
Конечно, рабочие профессии достаточно универсальны — на любом производстве, связанном с металлообработкой, требуется токарь-расточник или слесарь, — но у каждого предприятия есть свои особенности. На «Силовых машинах» это, в первую очередь, большие размеры деталей при высокой точности обработки.
— У нас есть уникальное оборудование — единственный в России токарно-карусельный станок с диаметром планшайбы 19 метров. При таких габаритах деталей допуск может составлять сотые доли миллиметра! Это и высокая ответственность, и возможность для самореализации. Каждая турбина проходит в нашем цехе полный цикл: обработав лопасть рабочего колеса, рабочий может через неделю-две увидеть ее в сборке с каким-либо узлом, а затем стать свидетелем функциональных испытаний готового изделия. Это важно для понимания того, что от качества твоей работы зависит общее дело.
АРТЕМ БОЧКОВ, МАСТЕР ЦЕХА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН:
АРТЕМ БОЧКОВ, МАСТЕР ЦЕХА ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТУРБИН:
— У нас есть уникальное оборудование — единственный в России токарно-карусельный станок с диаметром планшайбы 19 метров. При таких габаритах деталей допуск может составлять сотые доли миллиметра! Это и высокая ответственность, и возможность для самореализации. Каждая турбина проходит в нашем цехе полный цикл: обработав лопасть рабочего колеса, рабочий может через неделю-две увидеть ее в сборке с каким-либо узлом, а затем стать свидетелем функциональных испытаний готового изделия. Это важно для понимания того, что от качества твоей работы зависит общее дело.
– Специфика нашей работы – в габаритах: детали бывают весом по 250 тонн, работать над такой можно неделю. Но это всегда интересно! И когда своими руками что-то сделал, когда видишь результат своей работы – конечно, это приятно.
ДЕНИС МИХАЙЛОВ, ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 5 РАЗРЯДА:
ДЕНИС МИХАЙЛОВ, ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК 5 РАЗРЯДА:
– Специфика нашей работы – в габаритах: детали бывают весом по 250 тонн, работать над такой можно неделю. Но это всегда интересно! И когда своими руками что-то сделал, когда видишь результат своей работы – конечно, это приятно.
— Для нового сотрудника очень важно прежде всего быть заинтересованным в получении новых знаний. Проявляя инициативу и интерес к работе, сотрудник доказывает нам, что он действительно вовлечен в производственный процесс и готов влиться в цеховой коллектив. Мастер отправляет заявку менеджеру по персоналу на обучение вновь прибывшего сотрудника, и уже в течение месяца его отправляют на учебу. Средняя продолжительность теоретического курса обучения составляет две-три недели, практическая часть — от месяца. Обучение происходит как на ЛМЗ, так и на других наших предприятиях: для удобства экзамены проводятся на той площадке, где работает сотрудник. На экзамене всегда присутствует непосредственный руководитель (мастер) сотрудника — в случае чего он приходит на помощь. После успешной сдачи экзамена сотруднику присваивают разряд и повышают зарплату.
ВАСИЛИЙ ШЕХОВЦОВ, МАСТЕР ЦЕХА ПАРОВЫХ ТУРБИН:
ВАСИЛИЙ ШЕХОВЦОВ, МАСТЕР ЦЕХА ПАРОВЫХ ТУРБИН:
— Для нового сотрудника очень важно прежде всего быть заинтересованным в получении новых знаний. Проявляя инициативу и интерес к работе, сотрудник доказывает нам, что он действительно вовлечен в производственный процесс и готов влиться в цеховой коллектив. Мастер отправляет заявку менеджеру по персоналу на обучение вновь прибывшего сотрудника, и уже в течение месяца его отправляют на учебу. Средняя продолжительность теоретического курса обучения составляет две-три недели, практическая часть — от месяца. Обучение происходит как на ЛМЗ, так и на других наших предприятиях: для удобства экзамены проводятся на той площадке, где работает сотрудник. На экзамене всегда присутствует непосредственный руководитель (мастер) сотрудника — в случае чего он приходит на помощь. После успешной сдачи экзамена сотруднику присваивают разряд и повышают зарплату.
Найти квалифицированных рабочих с большим опытом сегодня куда сложнее, чем офисного сотрудника. Поэтому профессионалов ищут не только в Петербурге и по Северо-Западу, но и по всей стране — в промышленных регионах. Таких сотрудников приглашают переехать в Петербург, помогая в этом вопросе: в частности, компенсируя аренду жилья для всей семьи.
Другое направление привлечения кадров связано с проектом газовых турбин высокой мощности. Для создания машин, не имеющих аналогов в России, нужны технологи, конструкторы, инженеры-расчетчики. Поиск идет в том числе в двигателе- и авиастроении. Это настоящая охота за головами: подходящих специалистов в стране можно по пальцам пересчитать.
От ученика — к мастеру
Освоить рабочую специальность можно непосредственно на производстве. В «Силовых машинах» выстроена система обучения персонала, которая позволяет с нуля стать профессионалом — было бы желание. Только в 2020 году на производство планируют привлечь около 100 учеников.
Освоить рабочую специальность можно непосредственно на производстве. В «Силовых машинах» выстроена система обучения персонала, которая позволяет с нуля стать профессионалом — было бы желание. Только в 2020 году на производство планируют привлечь около 100 учеников.
— В последние год-полтора начали приходить молодые сотрудники. До сих пор средний возраст рабочих был 40-50 лет, они готовы обучать, передавать свой опыт. Если есть желание, за год можно из учеников выйти на третий разряд, а за пять лет — достичь четвёртого, пятого разряда. Сейчас хорошее время, чтобы прийти на работу: есть производственные мощности, есть заказы, нужны люди. Ведь завод может работать в три смены, а любой станок — круглые сутки.
МАКСИМ ГОРОХОВ, МАСТЕР ЦЕХА ПАРОВЫХ ТУРБИН:
МАКСИМ ГОРОХОВ, МАСТЕР ЦЕХА ПАРОВЫХ ТУРБИН:
— В последние год-полтора начали приходить молодые сотрудники. До сих пор средний возраст рабочих был 40-50 лет, они готовы обучать, передавать свой опыт. Если есть желание, за год можно из учеников выйти на третий разряд, а за пять лет — достичь четвёртого, пятого разряда. Сейчас хорошее время, чтобы прийти на работу: есть производственные мощности, есть заказы, нужны люди. Ведь завод может работать в три смены, а любой станок — круглые сутки.
Путь в рабочей профессии:
Человек приходит на завод после среднеспециального учебного заведения или во время учебы
Получает статус ученика токаря, слесаря, разметчика и т.п.
Ему назначают наставника, который вводит его в рабочий процесс
Проходит курс теоретического обучения
Сдает квалификационные экзамены
Получает третий разряд для самостоятельной работы
Повышая квалификацию и проходя обучение, получает более высокий разряд вплоть до 6-го
Возможно продолжение:
Получает высшее образование
Становится мастером
— Я работаю на предприятии первый год. Когда только приходишь, назначается наставник — старший и более опытный человек. Первое время просто с ним ходишь, он все показывает, объясняет. Затем отправляют в колледж на три месяца, а уже после теоретического обучения допускают к работе на производстве. Осваиваешь постепенно, сдаешь квалификационные экзамены – получаешь следующий разряд.
КИРИЛЛ БАЛАНДИН, СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 3 РАЗРЯДА:
Линейное развитие карьеры внутри предприятия — основной плюс выбора профессии рабочего для старта карьеры.
КИРИЛЛ БАЛАНДИН, СЛЕСАРЬ МЕХАНОСБОРОЧНЫХ РАБОТ 3 РАЗРЯДА:
— Я работаю на предприятии первый год. Когда только приходишь, назначается наставник — старший и более опытный человек. Первое время просто с ним ходишь, он все показывает, объясняет. Затем отправляют в колледж на три месяца, а уже после теоретического обучения допускают к работе на производстве. Осваиваешь постепенно, сдаешь квалификационные экзамены – получаешь следующий разряд.
Линейное развитие карьеры внутри предприятия — основной плюс выбора профессии рабочего для старта карьеры.
— Я сам пришел на работу учеником токаря-расточника, освоил эту специальность, потом понял, что хочу расти, — получил высшее образование, стал мастером. Если у человека есть цель — предприятие дает возможность развиваться. Человек должен быть увлеченным, целеустремленным, тогда он добьется успеха.
МИХАИЛ ДЕНИСОВ, МАСТЕР ЦЕХА РОТОРОВ:
МИХАИЛ ДЕНИСОВ, МАСТЕР ЦЕХА РОТОРОВ:
— Я сам пришел на работу учеником токаря-расточника, освоил эту специальность, потом понял, что хочу расти, — получил высшее образование, стал мастером. Если у человека есть цель — предприятие дает возможность развиваться. Человек должен быть увлеченным, целеустремленным, тогда он добьется успеха.
Основное преимущество работы на «Силовых машинах» — четкое понимание того, как можно строить карьеру и что от личных усилий зависит продвижение в профессии. Причем работая на производстве, можно параллельно получить еще одну профессию: это полезно и для расширения профессиональной квалификации, и для уверенного позиционирования себя в компании. И, конечно, для заработка.
Артем Бочков, мастер цеха гидравлических турбин
— Имея основную профессию токаря-расточника или слесаря механосборочных работ, можно получить вторую профессию стропальщика или крановщика. И тогда слесарь может сам себе краном в ходе работы деталь поставить, получив за это доплату, конечно, и сократив время производственного процесса. Слесаря осваивают профессию сверловщика или шлифовщика, есть токари-расточники, имеющие квалификацию слесаря. И если, допустим, в какой-то месяц не очень много работы на сверлильном станке, то человек не будет просиживать без дела, а перейдет на другой станок. Это обеспечивает гибкость производства, кроме того, позволяет быть востребованным на рынке труда. Например, освоив сварочные работы высокой точности на нашем предприятии, можно работать где угодно. Но большинство, даже уйдя, возвращается сюда.
— Имея основную профессию токаря-расточника или слесаря механосборочных работ, можно получить вторую профессию стропальщика или крановщика. И тогда слесарь может сам себе краном в ходе работы деталь поставить, получив за это доплату, конечно, и сократив время производственного процесса. Слесаря осваивают профессию сверловщика или шлифовщика, есть токари-расточники, имеющие квалификацию слесаря. И если, допустим, в какой-то месяц не очень много работы на сверлильном станке, то человек не будет просиживать без дела, а перейдет на другой станок. Это обеспечивает гибкость производства, кроме того, позволяет быть востребованным на рынке труда. Например, освоив сварочные работы высокой точности на нашем предприятии, можно работать где угодно. Но большинство, даже уйдя, возвращается сюда.
Важный фактор при трудоустройстве — размер заработной платы: в «Силовых машинах» рабочий может зарабатывать от 50 до 120 тыс. рублей.
На размер зарплаты влияют:
Квалификационный разряд
Квартальные и прочие премии
Выработка в соответствии с планом
Участие в программе наставничества
Дополнительные переработки
Работа по второй специальности
Артем Бочков, мастер цеха гидравлических турбин
— Я считаю, что это достаточно конкурентная заработная плата, которая позволяет людям покупать квартиры в ипотеку, брать кредиты, содержать семью. Стабильная выплата зарплаты два раза в месяц — сегодня это очень важно. Можно повышать квалификацию, можно освоить вторую профессию, получив за это доплату: суммарно она может доходить до 25% от оклада.
— Я считаю, что это достаточно конкурентная заработная плата, которая позволяет людям покупать квартиры в ипотеку, брать кредиты, содержать семью. Стабильная выплата зарплаты два раза в месяц — сегодня это очень важно. Можно повышать квалификацию, можно освоить вторую профессию, получив за это доплату: суммарно она может доходить до 25% от оклада.
Важно, что оплата в компании идет только по «белому», а все условия труда четко прописаны в коллективном договоре, который признан одним из лучших в стране.
В «Силовых машинах» немало историй успешного профессионального и карьерного роста. Яркий пример — директор ЛМЗ Владимир Шур: он поступил на Завод турбинных лопаток (также входящий в состав «Силовых машин») после Санкт-Петербургского института машиностроения ЛМЗ-ВТУЗ и прошел полный путь от фрезеровщика до руководителя крупного, сложного, всемирно известного предприятия, чья история насчитывает более 160 лет.
Специалисты по персоналу отмечают новый тренд: молодые люди все чаще начинают осознанно выбирать рабочие профессии. И все же кадровый дефицит ощущается остро: по многим специальностям в среднеспециальных учебных заведениях недобор. Поэтому «Силовые машины» формируют целевые группы учащихся, которые проходят производственную практику непосредственно на предприятии.
Сегодня рабочие специальности — это перспективное направление, где можно найти себя и расти внутри компании, подчеркивают в «Силовых машинах».
Фируза Мирсаитова, начальник управления подбора и адаптации персонала
— Некоторые молодые люди думают, что производство — это обязательно какой-нибудь старый завод и отсутствие перспектив, — говорит Фируза Мирсаитова. — И они бывают поражены, когда приходят к нам и видят современное высокотехнологичное производство с уникальными станками, с тщательно собранной командой, с масштабными планами и не менее масштабными возможностями для тех, кто хочет добиться успеха. Мы стараемся привлекать в свою команду именно таких людей — целеустремленных, ответственных, инициативных. И у нас точно есть интересные предложения!
— Некоторые молодые люди думают, что производство — это обязательно какой-нибудь старый завод и отсутствие перспектив, — говорит Фируза Мирсаитова. — И они бывают поражены, когда приходят к нам и видят современное высокотехнологичное производство с уникальными станками, с тщательно собранной командой, с масштабными планами и не менее масштабными возможностями для тех, кто хочет добиться успеха. Мы стараемся привлекать в свою команду именно таких людей — целеустремленных, ответственных, инициативных. И у нас точно есть интересные предложения!