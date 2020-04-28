— Имея основную профессию токаря-расточника или слесаря механосборочных работ, можно получить вторую профессию стропальщика или крановщика. И тогда слесарь может сам себе краном в ходе работы деталь поставить, получив за это доплату, конечно, и сократив время производственного процесса. Слесаря осваивают профессию сверловщика или шлифовщика, есть токари-расточники, имеющие квалификацию слесаря. И если, допустим, в какой-то месяц не очень много работы на сверлильном станке, то человек не будет просиживать без дела, а перейдет на другой станок. Это обеспечивает гибкость производства, кроме того, позволяет быть востребованным на рынке труда. Например, освоив сварочные работы высокой точности на нашем предприятии, можно работать где угодно. Но большинство, даже уйдя, возвращается сюда.

