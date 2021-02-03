«Не в силе Бог, а в правде». Лавров рассказал об «истерике» Запада после суда над Навальным

Министр иностранных дел России предостерег западные страны от неправильных оценок происходящего в РФ.



«Как говорится, не в силе Бог, а в правде. Устами одного известного персонажа известного российского кинематографа», — заявил 3 февраля Сергей Лавров во время встречи с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллы ас-Сафади, которую транслировал ТАСС.

Цитатой из фильма «Брат-2» глава МИД прокомментировал западную риторику и «попытки влиять на внутренние дела России». По его словам, после суда над Алексеем Навальным на Западе «истерика зашкаливает». Он предостерег оппонентов от попыток воспринимать вежливость за слабость.