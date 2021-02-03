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«Не в силе Бог, а в правде». Лавров рассказал об «истерике» Запада после суда над Навальным

Министр иностранных дел России предостерег западные страны от неправильных оценок происходящего в РФ.

«Как говорится, не в силе Бог, а в правде. Устами одного известного персонажа известного российского кинематографа», — заявил 3 февраля Сергей Лавров во время встречи с иорданским коллегой Айманом Хусейном Абдаллы ас-Сафади, которую транслировал ТАСС.

Цитатой из фильма «Брат-2» глава МИД прокомментировал западную риторику и «попытки влиять на внутренние дела России». По его словам, после суда над Алексеем Навальным на Западе «истерика зашкаливает». Он предостерег оппонентов от попыток воспринимать вежливость за слабость.

Это не первый раз, когда министр иностранных дел РФ прибегает к цитате из картины Алексея Балабанова. Так, в 2018 году, комментируя инцидент в Солсбери, Лавров заверил, что «Бог не в силе, а в правде» и «этим принципом руководствуется русский народ». В 2019-м он говорил о действиях РФ в Сирии и заявил, что у россиян есть ценности, впитанные с молоком матери, а затем снова повторил цитату.

Накануне Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии. С учетом домашнего ареста срок лишения свободы сократился до 2 лет и 8 месяцев.

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Комментарии (40)

265040341
Он предостерег оппонентов от попыток воспринимать вежливость за слабость. (с)
.... очередное китайское, как раз и демонстрирующее слабость.
***_555
Что в чём?
Министр, чиновник высшего ранга цитирует вымышленного героя о мифических персонажах.
yaprotiv
где правда, а где Лавров?
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