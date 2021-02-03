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«Не Навальному говорить о месте Путина в истории». В Кремле прокомментировали суд над оппозиционером

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал речь оппозиционера Алексея Навального в ходе судебного заседания. Реакции на решение суда от властей не последует.

«Мне неизвестно о какой-то реакции президента. Вы знаете, что традиционно мы никак не комментируем вердикты и решения судов», — цитирует 3 февраля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, в Кремле также не ознакомились с речью оппозиционера во время заседании Симоновского районного суда Москвы. Журналисты рассказали пресс-секретарю президента, что Навальный в своем выступлении коснулся того, какую роль займет Владимир Путин в истории. «Я не думаю, что упомянутому вами осужденному говорить о месте, которое Путин займет в истории», — заметил Песков. Он уверен, что оценку деятельности главы государства должен дать народ.

Накануне Навальному заменили условный срок на 3,5 года колонии. С учетом домашнего ареста срок лишения свободы сократился до 2 лет и 8 месяцев.

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Комментарии (53)

sektor7
Владимир Владимирович Путин войдёт в историю как выдающийся российский политик своего времени.
То что было после распада замечательной страны СССР и сейчас роль России в мире-колоссальная разница.
Местные хейтеры благополучно сгинут на местных кладбищах. Я тоже сгину. Все мы сгинем.
Но Россия как была крепкой и стабильной страной так и останется.
Спасибо президенту за фундамент этой стабильности.
nuga
Навальный речи будет толкать среди сокамерников о злом дяде.Завербует всю колонию под свои знамена и пойдёт шаманить старый слепой ,потому что он оттуда нескоро выйдет,ему два дела шьют.А нападки на Путина идут давно и до Навального,который просто стырил чужую мелодию про злого дядю президента,которую запустили про западные враги внутри и заграницей. В нашей огромной стране пора упразднить институт президента,навязанный Западом для смены фигурок, кукловодами. Госсовет по типу китайского и социальным рейтингом,чтобы протестуны стали низкоранговыми членами общества,в Китае запущен соцрейтинг с февраля этого года-управлять огромной массой населения можно только так,ещё на подходе цифровой юань,тогда пипл станет послушным окончательно,события на пл Таньняньмен научили руководство Китая.
doorbal_
так навальный и есть народ
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