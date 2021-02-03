«Не Навальному говорить о месте Путина в истории». В Кремле прокомментировали суд над оппозиционером

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал речь оппозиционера Алексея Навального в ходе судебного заседания. Реакции на решение суда от властей не последует.



«Мне неизвестно о какой-то реакции президента. Вы знаете, что традиционно мы никак не комментируем вердикты и решения судов», — цитирует 3 февраля заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, в Кремле также не ознакомились с речью оппозиционера во время заседании Симоновского районного суда Москвы. Журналисты рассказали пресс-секретарю президента, что Навальный в своем выступлении коснулся того, какую роль займет Владимир Путин в истории. «Я не думаю, что упомянутому вами осужденному говорить о месте, которое Путин займет в истории», — заметил Песков. Он уверен, что оценку деятельности главы государства должен дать народ.