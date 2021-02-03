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Энергетики справились с локальным блэкаутом, оставившим без электроэнергии жителей Сосновой Поляны

Специалисты «Россетей Ленэнерго» восстановили электроснабжение потребителей в Красносельском районе Петербурга. Об этом «Фонтанке» 3 февраля сообщили в компании.

Как уточняют в пресс-службе, ремонт после технологического нарушения на кабельной линии 6 кВ закончен, электроэнергию потребителям вернули в 12:44.

Читатель со 2-й Комсомольской улицы рассказал, что в зону работ попал квартал между Лётчика Пилютова, Пограничника Гарькавого, Ветеранов и Ополчения. В дежурной службе администрации подтвердили, что авария зацепила «много домов».

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