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В Сосновой Поляне жалуются на перебои с электричеством. У некоторых вместе со светом исчезла вода

Неполадки с электричеством переживают жители Красносельского района Петербурга 3 февраля. Без обеда и с разряжающимися гаджетами оказались проживающие в Сосновой Поляне.

О коммунальных проблемах «Фонтанке» сообщил читатель со 2-й Комсомольской улицы. По его словам, электроприборами не воспользоваться не только в его доме, но и у соседей.

«Квартал между Лётчика Пилютова, Пограничника Гарькавого, Ветеранов и Ополчения. Звонили знакомым, у них тоже нет в этом квартале. Похоже, очередной блэкаут, — пишет петербуржец и рассказывает про свою многоэтажку: — У нас без электричества полный швах: ни тепла, ни воды горячей».

В администрации Красносельского района объяснили, что произошло технологическое нарушение на линии 6 кВ. «Домов много, но работы уже заканчивают, электричество возвращается», — уточнили в дежурной службе, попросив подождать ещё немного.

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