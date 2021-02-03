В Сосновой Поляне жалуются на перебои с электричеством. У некоторых вместе со светом исчезла вода

Неполадки с электричеством переживают жители Красносельского района Петербурга 3 февраля. Без обеда и с разряжающимися гаджетами оказались проживающие в Сосновой Поляне.



О коммунальных проблемах «Фонтанке» сообщил читатель со 2-й Комсомольской улицы. По его словам, электроприборами не воспользоваться не только в его доме, но и у соседей.



«Квартал между Лётчика Пилютова, Пограничника Гарькавого, Ветеранов и Ополчения. Звонили знакомым, у них тоже нет в этом квартале. Похоже, очередной блэкаут, — пишет петербуржец и рассказывает про свою многоэтажку: — У нас без электричества полный швах: ни тепла, ни воды горячей».

