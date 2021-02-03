В Петербурге депутаты предложили отдавать в аренду без торгов участки под парковку. Их предупредили о развязывании соседских войн

Депутаты от «Единой России» предложили отдавать без торгов в аренду городские участки под парковки для владельцев помещений в многоквартирных домах по соседству. Соответствующий законопроект Заксобрание приняло 3 февраля в первом чтении, несмотря на то что коллеги по парламенту предупредили — в таком виде инициатива породит войны в формате «дом на дом». Инициативу разработали депутаты Алексей Цивилев и Денис Четырбок. Цивилев напомнил про бесплатную парковку на проспекте Маршала Жукова, которую Смольный ранее сдал в аренду гаражному кооперативу и за которую вступился ЗакС.

«Что такое сделать гараж на участке земли, который был отнесен под парковку? Это все равно что я пойду с утра в ванную. Там закрыто. Я буду стучаться, а там будет сидеть депутат Бочков и говорить, что "ваша ванная закрытым аукционом КИО передана в пользование"», — метафорично обрисовал он. Их коллеги согласились, что парковка для жильцов многоквартирных домов действительно является проблемой, однако раскритиковали формулировки инициативы. В частности, парламентариев заинтересовал вопрос, что делать, если на один участок будут претендовать сразу несколько многоквартирных домов. В этом случае между соседями могут начаться конфликты в соперничестве за актив. Также встал вопрос о том, предполагается ли, что законопроект позволит арендатору взимать плату за парковку машин. Цивилев добавил на примере с парковкой на Маршала Жукова — она обошлась арендатору в 26 тысяч рублей, ЖСК или ТСЖ, по мнению депутата, вполне могут потянуть такие расходы, а те жильцы, которые не пользуются автотранспортом, могут не платить за это — вопрос будет прорабатываться на рабочей группе.