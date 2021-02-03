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Петербургские прокуроры продолжают поход против аниме. И вебкам-порно

Суд в Петербурге признал информацию по четырём ссылкам запрещённой к распространению. Там снова аниме с предупреждением о возрастном ограничении.

О запрете доступа к видео по четырём ссылкам 3 февраля сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. На этот раз иск написал прокурор Кировского района, экспертизу делали специалисты Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования. Под запрет попали аниме «Ложные выводы» (это история любви и мистический детектив), «Игра Дарвина» (про то, как молодой человек скачал игру на выживание, но она оказалась реальной) и «Сладкая жизнь» (если очень сильно обобщать, то про любовь и на что она способна). Первые две ссылки возрастных ограничений не имеют, третий сайт при запуске серии предупреждает, что видео годится для просмотра только совершеннолетними.

Эксперты, прокурор и судья решили, что все три мультика «ориентированы на создание у несовершеннолетних мотивации к деструктивному противоправному поведению». Натуралистичные сцены убийств и демонстрация того, как можно лишить человека жизни, на детей влияют плохо, и поэтому доступ к ссылкам надо запретить.

Кроме аниме в список того, что смотрел прокурор, попал сайт с вебкам-порно. Справедливости ради, при попытке открыть ссылку вылезает большая табличка с требованием подтвердить совершеннолетие.

Первопроходцем в борьбе с японскими мультиками стал прокурор Колпинского района и судья районного суда. Под запрет попали истории разной степени кровавости, в том числе культовая «Тетрадь смерти». По запрещённым ссылкам также была обозначена возрастная маркировка.

Несколько дней назад суды предварительно ограничили доступ ещё к ряду аниме, иски поступают от прокуроров со всего города.

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Комментарии (7)

Владислав М
Совковая цензура 2.0.
Interstell
Маразм продолжает набирать обороты.
Cashmare
то чувство, когда прокурор решил расслабиться, открыл сайт с порнухой, и внезапно наткнулся на своё хоумвидео
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