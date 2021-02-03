ФАС проверит, «Везёт» ли «Яндексу»

ФАС проверит сделку «Яндекс.Такси» с ГК «Везёт» на соответствие требованиям антимонопольного законодательства, сообщил 3 февраля ТАСС.
Ранее «Фонтанка» писала, что группа компаний «Яндекс.Такси» покупает колл-центры и бизнес по заказу грузоперевозок группы компаний «Везёт». Сделка обойдётся «Яндексу» в 178 миллионов долларов.
По заявлению компании, это улучшит клиентский сервис и ускорит развитие платформы.
В 2020 году ФАС уже отклонила ходатайство «Яндекса» о покупке «Везёт», объяснив это тем, что такая сделка сосредоточила в руках «Яндекс.Такси»
«В отличие от соглашения между «Яндекс.Такси» и «Везёт», анонсированного в июле 2019 года, новая сделка подразумевает приобретение лишь части активов «Везёт», действует в ограниченном количестве регионов и не распространяется на программное обеспечение», — сообщили в «Яндексе».