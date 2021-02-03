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СПбГУ готовится к полному отказу от дистанционки весной

СПбГУ, как и другие вузы в Петербурге, в весеннем семестре перешёл на смешанный формат обучения, однако в случае дальнейшего снижения заболеваемости коронавирусом университет может полностью отказаться от дистанционки. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе СПбГУ 3 февраля.

«С учётом предложений руководителей институтов и факультетов СПбГУ после 28 февраля планируется проведение занятий по всем программам в смешанном формате очного обучения, например, поточные лекции — с применением информационно-коммуникационных технологий, практические и лабораторные занятия для отдельных групп — аудиторно. Далее, в случае дальнейшего улучшения эпидемической обстановки, по возможности, полностью в аудиторном формате обучения», — отметили в вузе.

Министерство науки разрешило подведомственным вузам вернуть часть занятий в аудитории. Весенний семестр в петербургских вузах начнётся 8 февраля в смешанном формате обучения.

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