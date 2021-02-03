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Теплоэнергетики закончили ремонт трубы в Металлострое и обещают, что всем тепло

Дефект на сетях в Колпинском районе Петербурга, из-за которого в 17 домах посёлка Металлострой остывали батареи, устранён. Циркуляция в трубе восстановлена.

Как сообщили в ГУП «ТЭК», ремонт на теплосети диаметром 273 мм на Полевой, 14, который начали накануне около полудня, закончили к часу ночи 3 февраля. Специалисты заменили шесть метров ненадёжного участка, в трубу залили кипяток.

«Отопление вернулось в 17 зданий, в том числе 14 жилых домов и детское учреждение. Горячее водоснабжение восстановлено в пяти зданиях, включая три жилых дома и детский сад», — заверяют в пресс-службе.

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