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Батареи остывают в 17 домах Металлостроя. Местных жителей просят подождать

Проблемы на теплосети Колпинского района устраняют 2 февраля работники ГУП «ТЭК СПб». Обогрев, попавших в зону отключения зданий, обещают вернуть ночью.

Как рассказали Фонтанке в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», ненадежный участок 273-миллиметрового трубопровода был обнаружен теплоэнергетиками во время обхода около полудня в посёлке Металлострой у дома 14 по Полевой улице.

«В зоне ограничения теплоснабжения 17 зданий, в том числе 14 жилых домов и детское учреждение. Горячее водоснабжение ограничено в пяти зданиях, включая три жилых дома и детское учреждение», — сообщили теплоэнергетики.

Предприятие обещает вернуть тепло и горячую воду в дома к 01:00 3 февраля.

В компании напомнили, что в случае обнаружения признаков дефекта (вытекание воды, парение, провал грунта) нельзя приближаться к местам выхода воды на поверхность, так как под асфальтом может скрываться промоина с водой. Также запрещено заходить за ограждения, оставлять транспорт и парковать машины в охранной зоне теплосетей. О признаках дефектов нужно сообщать по телефонам: 004, 112 или 8 (812) 601–93–93.

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