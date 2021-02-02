Батареи остывают в 17 домах Металлостроя. Местных жителей просят подождать

Проблемы на теплосети Колпинского района устраняют 2 февраля работники ГУП «ТЭК СПб». Обогрев, попавших в зону отключения зданий, обещают вернуть ночью.
Как рассказали Фонтанке в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», ненадежный участок 273-миллиметрового трубопровода был обнаружен теплоэнергетиками во время обхода около полудня в посёлке Металлострой у дома 14 по Полевой улице.
«В зоне ограничения теплоснабжения 17 зданий, в том числе 14 жилых домов и детское учреждение. Горячее водоснабжение ограничено в пяти зданиях, включая три жилых дома и детское учреждение», — сообщили теплоэнергетики.
Предприятие обещает вернуть тепло и горячую воду в дома к 01:00 3 февраля.