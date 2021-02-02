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Угрозы курсантке Университета МВД в Полежаевском парке легли в основу уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело после заявления 20-летней курсантки Университета МВД об угрозах со стороны неизвестных мужчин в Полежаевском парке. Об этом 2 февраля сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применением насилия в отношении представителя власти). «В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также лиц совершивших данное преступление и привлечение их к уголовной ответственности», — также говорится в сообщении ведомства.

Как ранее писала «Фонтанка», девушка обратилась в полицию накануне. По её словам, в районе шести вечера, когда она шла через Полежаевский парк от остановки на Петергофском шоссе в сторону ЖК «Солнечный город», к ней подошли двое мужчин. Они, как рассказала будущий сотрудник полиции, спросили, не боится ли она ходить в форме, когда «ваши наших на митинге бьют» и якобы вытащили нож. После этого мужчины ушли, не причинив ей никакого вреда. Её версию тщательно проверяли, так как не было никаких доказательств этой истории. В месте, где по словам заявительницы к ней подошли с угрозами, нет видеокамер.

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Комментарии (19)

***_555
Похайповать решила?
sdpolx
Курсантка... Ооххх. В том же ряду авторка, фотографка, водителка. Че там еще? Когда уже перестанут коверкать язык эти последователи дремучего феминизма... Тем более, что нет такого ни звания, ни должности... Есть курсант. Не важно, женский пол или мужской.
Fenomen
До сих пор непонятно, как девушка через Полежаевский парк могла в Солнечный город идти.
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