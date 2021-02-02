Угрозы курсантке Университета МВД в Полежаевском парке легли в основу уголовного дела

Следователи возбудили уголовное дело после заявления 20-летней курсантки Университета МВД об угрозах со стороны неизвестных мужчин в Полежаевском парке. Об этом 2 февраля сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.
Дело возбуждено по части 1 статьи 318 УК РФ (угроза применением насилия в отношении представителя власти). «В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося, а также лиц совершивших данное преступление и привлечение их к уголовной ответственности», — также говорится в сообщении ведомства.
Как ранее писала «Фонтанка», девушка обратилась в полицию накануне. По её словам, в районе шести вечера, когда она шла через Полежаевский парк от остановки на Петергофском шоссе в сторону ЖК «Солнечный город», к ней подошли двое мужчин. Они, как рассказала будущий сотрудник полиции, спросили, не боится ли она ходить в форме, когда «ваши наших на митинге бьют» и якобы вытащили нож. После этого мужчины ушли, не причинив ей никакого вреда. Её версию тщательно проверяли, так как не было никаких доказательств этой истории. В месте, где по словам заявительницы к ней подошли с угрозами, нет видеокамер.