Ещё три стационара Петербурга освобождаются от коронавируса. Беглов для снятия ограничений ждёт отмашки Роспотребнадзора

Ещё три больницы в Петербурге прекращают приём больных с коронавирусом и начинают обычный приём других пациентов. Об этом 2 февраля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Петербург продолжает бороться с эпидемией. Мы регистрируем снижение числа больных, что позволяет вернуть к плановой работе три стационара — Мариинскую больницу, несколько отделений детской больницы имени Филатова и федеральный НИИ имени Поленова», — приводит пресс-служба Смольного его слова, сказанные в прямом эфире телеканала «Россия 24».