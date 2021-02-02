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Ещё три стационара Петербурга освобождаются от коронавируса. Беглов для снятия ограничений ждёт отмашки Роспотребнадзора

Ещё три больницы в Петербурге прекращают приём больных с коронавирусом и начинают обычный приём других пациентов. Об этом 2 февраля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

«Петербург продолжает бороться с эпидемией. Мы регистрируем снижение числа больных, что позволяет вернуть к плановой работе три стационара — Мариинскую больницу, несколько отделений детской больницы имени Филатова и федеральный НИИ имени Поленова», — приводит пресс-служба Смольного его слова, сказанные в прямом эфире телеканала «Россия 24».

40% свободных коек губернатор объяснил «самоотверженным трудом наших медиков» и «общими усилиями всех сознательных петербуржцев».

Ранее власти Петербурга допустили дальнейшее снятие ограничений в середине февраля. Беглов же подчеркнул: «Мы ориентируемся на распоряжения Роспотребнадзора, который оценивает медицинские риски».

Новая коронавирусная инфекция в Петербурге после декабрьского пика, действительно, начала отступление в январе, следует из данных Смольного.

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