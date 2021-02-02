Ещё три стационара Петербурга освобождаются от коронавируса. Беглов для снятия ограничений ждёт отмашки Роспотребнадзора

Ещё три больницы в Петербурге прекращают приём больных с коронавирусом и начинают обычный приём других пациентов. Об этом 2 февраля заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
«Петербург продолжает бороться с эпидемией. Мы регистрируем снижение числа больных, что позволяет вернуть к плановой работе три стационара — Мариинскую больницу, несколько отделений детской больницы имени Филатова и федеральный НИИ имени Поленова», — приводит пресс-служба Смольного его слова, сказанные в прямом эфире телеканала «Россия 24».
40% свободных коек губернатор объяснил «самоотверженным трудом наших медиков» и «общими усилиями всех сознательных петербуржцев».
Ранее власти Петербурга допустили дальнейшее снятие ограничений в середине февраля. Беглов же подчеркнул: «Мы ориентируемся на распоряжения Роспотребнадзора, который оценивает медицинские риски».
Новая коронавирусная инфекция в Петербурге после декабрьского пика, действительно, начала отступление в январе, следует из данных Смольного.