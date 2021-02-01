Новая коронавирусная инфекция в Петербурге после декабрьского пика начала отступление в январе. Признаки снижения интенсивности инфекции налицо, заявили в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.
При сравнении января с декабрем заметно снизилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, — 68 540 против 104 279. Выросло число выздоровевших — 78 981 против 73 927. А прибавка нарастающего итога умерших составила в январе 1 825 против 2 301 в декабре.
На конец января в городе были свободны 4 889 коек, что составило 38,9%. А доля тяжелых больных в стационарах города в январе в среднем была около 24 %, в декабре — 23,1%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 287 пациентов, что на 33,6% меньше пикового значения за весь период эпидемии (декабрь 2020 года).
Декабрь 2020 года стал наиболее напряженным периодом в работе скорой помощи. В декабре в стационары города было доставлено 24 692 пациента с ковид-ассоциированными состояниями, в январе — 17 795. Снижение составляет 28%. На фоне падения всех показателей пандемии в Петербурге значительно снизилось и число сделанных тестов на коронавирус.
В декабре 2020 года было выполнено 1 121 876 лабораторных ПЦР-исследований, в январе 2021 года — 795 036. Это на 29,1 % меньше, что связано, как заявили в совете, «как со снижением количества обращений в медицинские учреждения в период длительных новогодних праздников, так и с общим снижением заболеваемости COVID-19 в январе».
И добавили, что в Петербурге усиливается роль вакцинации против COVID-19. За весь период в Северной столице вакцинировано 66 060 человек. Из них 12 588 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 1 248 человек, вторично — 367. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 143 042 комплекта.