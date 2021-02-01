FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -4
75.51р91.54р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
6
Печать

В Петербурге подвели коронавирусные итоги января: 1 825 умерших и «вторая волна» идет на спад

Новая коронавирусная инфекция в Петербурге после декабрьского пика начала отступление в январе. Признаки снижения интенсивности инфекции налицо, заявили в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

При сравнении января с декабрем заметно снизилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, — 68 540 против 104 279. Выросло число выздоровевших — 78 981 против 73 927. А прибавка нарастающего итога умерших составила в январе 1 825 против 2 301 в декабре.

На конец января в городе были свободны 4 889 коек, что составило 38,9%. А доля тяжелых больных в стационарах города в январе в среднем была около 24 %, в декабре — 23,1%. На данный момент на искусственной вентиляции легких находятся 287 пациентов, что на 33,6% меньше пикового значения за весь период эпидемии (декабрь 2020 года).

Декабрь 2020 года стал наиболее напряженным периодом в работе скорой помощи. В декабре в стационары города было доставлено 24 692 пациента с ковид-ассоциированными состояниями, в январе — 17 795. Снижение составляет 28%. На фоне падения всех показателей пандемии в Петербурге значительно снизилось и число сделанных тестов на коронавирус.

В декабре 2020 года было выполнено 1 121 876 лабораторных ПЦР-исследований, в январе 2021 года — 795 036. Это на 29,1 % меньше, что связано, как заявили в совете, «как со снижением количества обращений в медицинские учреждения в период длительных новогодних праздников, так и с общим снижением заболеваемости COVID-19 в январе».

И добавили, что в Петербурге усиливается роль вакцинации против COVID-19. За весь период в Северной столице вакцинировано 66 060 человек. Из них 12 588 полностью закончили цикл вакцинации. За прошедшие сутки первично привито 1 248 человек, вторично — 367. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 143 042 комплекта.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (6)

sektor7
Это же хорошо.
Замечательные новости
265027971
эпидемия цифр.
за два дня, даже фонтанка умудрилась два раза лажануть.
RomeoMario
Не новая уже эта коронавирусная инфекция.
Пишут про 1,5 миллиона с антителами. Однако таких, с иммунитетом гораздо больше, так как не все далеко делают анализ, а ещё большее количество человек вообще не отмечало у себя симптомов. Уже, как мне кажется, пройден порог коллективного иммунитета. Пора сворачивать профилактические меры. Иначе к весне мы поимеем другие неприятности со здоровьем.
Осень надеюсь, что в этом году никому не придет в голову закрывать парки для посетителей
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний