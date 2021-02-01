Новая коронавирусная инфекция в Петербурге после декабрьского пика начала отступление в январе. Признаки снижения интенсивности инфекции налицо, заявили в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.



При сравнении января с декабрем заметно снизилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью с лабораторно подтвержденным COVID-19, — 68 540 против 104 279. Выросло число выздоровевших — 78 981 против 73 927. А прибавка нарастающего итога умерших составила в январе 1 825 против 2 301 в декабре.