Буддисты согласились уйти с горы Качканар в Свердловской области после угроз снести монастырь

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько сообщил https://66.ru/news/society/238056/ 66.ru, что с пятницы по воскресенье члены общины могут посещать монастырь и приводить туда группы паломников. По его словам, этот вариант устраивает все стороны конфликта.

«На вчерашнем собрании община приняла решение: 8 февраля дежурные покинут религиозный комплекс на горе. С понедельника по четверг объект будет находиться под охраной «Евраз КГОКа»», — говорится в группе «Шедруб Линг» в социальной сети « ВКонтакте ».

Члены буддистской общины «Шедруб Линг» заявили о своём намерении покинуть монастырь на горе Качканар в Свердловской области. Ранее им угрожали сносом религиозного комплекса.

Историю противостояния приводит «Медуза». Монастырь на горе Качканар в 1995 году основал ветеран войны в Афганистане Михаил Санников. Позднее постройки, входящие в религиозный комплекс, были объявлены самовольными, так как располагались в границах Собственно-Качканарского месторождения руды, которое разрабатывает «Евраз». Монастырь попадает в зону разлета осколков от взрывных работ. Члены общины «Шедруб Линг» сообщали, что готовы на время работ покидать гору, но опасались сноса зданий.

Качканарский городской суд в 2014 году постановил снести постройки, но решение пока что не исполнено. Буддисты, «Евраз» и власти Свердловской области договорились, что первые освободят землю до ноября 2020 года, а взамен получат новый участок на строительство монастыря в другом месте. Однако позже стороны обвинили друг друга в срыве договорённостей.

В начале этого года свердловское правительство выдвинуло буддистам ультиматум: либо они 1 февраля покидают гору Качканар, либо их монастырь снесут по решению суда.