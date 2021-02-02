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Математик из Петербургской гимназии № 166 вошёл в топ-5 сильнейших учителей России

Учитель математики гимназии № 166 Центрального района Санкт-Петербурга Иван Меньшиков вошел в пятерку сильнейших педагогов страны и стал обладателем Малого хрустального пеликана. Об этом 2 февраля сообщает комитет по образованию.

«На конкурсе Ивану Меньшикову удалось повторить успех петербурженки Марины Зезковой, которая в 2019 году также вошла в число лучших педагогов страны», — отметили в Смольном. С достижением учителя поздравил и губернатор Петербурга Александр Беглов. Он напомнил, что это «уже седьмой Малый хрустальный пеликан в копилке нашего города».

Сам Меньшиков отметил, что в его победе есть «доля удачи», потому что «если бы существовала формула успеха на конкурсе, то за 30 лет ее уже бы вывели».

«Я очень рад, что мне удалось войти в число призеров. Но я понимаю, что колоссальное количество интереснейших учителей приняли участие в соревновании, и это не значит, что наша «пятерка» — совершенно выдающаяся. Отношусь к этому философски», — рассказал Иван Меньшиков.

В течение девяти дней 85 участников конкурса «Учитель года России — 2020» показывали свой педагогический талант. Они прошли методические мастерские, открытые уроки, классные часы, мастер-классы и педагогические мастерские. Итоговым испытанием стали ответы на вопросы СМИ, коллег, родителей, школьников и студентов педагогических вузов. Абсолютным победителем объявлен учитель математики Лицея классического элитарного образования города Ростова-на-Дону Михаил Гуров. Того самого лицея, название которого так не понравилось Владимиру Путину.

Это был 31-й по счёту конкурс «Учитель года России». Финал перенесли на январь 2021 года из-за пандемии.

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Комментарии (2)

hal9000
Мне каЭтся неправильно конкурс проводится..ну что в итоге..ну повысят расценки в этом лицее..там статус повыстся..то да се..надо в регионах мне каЭтся поощрять подобное..там учителя намного больше нагружены в плане необразованных и декласированных элементов..а здесь что по факту этот учитель уже работает с готовым материалом кторого уже сделал этот учитель непристижной школы..тоесть по большому счету он ниче неделает..тупо читает лекции..всю черную работу выполняют провинциальные школы..их и надо награждать и поощрять..такие дела..тчк
lamer
Спасибо, Фонтанка, за хорошую новость!
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