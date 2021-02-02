2792 заболевших за сутки. Власти Петербурга заявили о напряженной ситуации с коронавирусом и вспомнили про сырую погоду

Обстановка с коронавирусом в Петербурге остается напряженной несмотря на то, что индикаторы эпидемического процесса продолжают демонстрировать снижение, сообщили в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.
Как следует из опубликованного на сайте Смольного 2 февраля отчета, в городе за неделю уменьшилось число суточных госпитализаций (343 в сутки), а также количество активных больных (51 тысяча). На сегодняшний день в Петербурге 4955 свободных коек — это 39,5% При этом число новых пациентов, которые обратились за помощью по данным федерального регистра, осталось почти на том же уровне, что и неделю назад — 2792 человека за сутки. Притом, что данные «СтопКоронавирус.РФ» говорят всего о 1484 новых заболевших 2 февраля.
«Несмотря на сырую погоду, способствующую передаче воздушно-капельных инфекций и частичное смягчение противоэпидемического режима, тренд на стихание второй волны эпидемии продолжается. Актуальным остается обязательное ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, а также запрет на массовые мероприятия, — отметили в совете. Но, несмотря на положительную динамику, эпидемическая обстановка в городе пока остается напряженной из-за большого количества активных больных, новых случаев заболевания и госпитализаций».
Тем не менее, власти Петербурга допустили дальнейшее снятие коронавируных ограничений в середине февраля 2021 года.