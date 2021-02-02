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2792 заболевших за сутки. Власти Петербурга заявили о напряженной ситуации с коронавирусом и вспомнили про сырую погоду

Обстановка с коронавирусом в Петербурге остается напряженной несмотря на то, что индикаторы эпидемического процесса продолжают демонстрировать снижение, сообщили в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

Как следует из опубликованного на сайте Смольного 2 февраля отчета, в городе за неделю уменьшилось число суточных госпитализаций (343 в сутки), а также количество активных больных (51 тысяча). На сегодняшний день в Петербурге 4955 свободных коек — это 39,5% При этом число новых пациентов, которые обратились за помощью по данным федерального регистра, осталось почти на том же уровне, что и неделю назад — 2792 человека за сутки. Притом, что данные «СтопКоронавирус.РФ» говорят всего о 1484 новых заболевших 2 февраля.

«Несмотря на сырую погоду, способствующую передаче воздушно-капельных инфекций и частичное смягчение противоэпидемического режима, тренд на стихание второй волны эпидемии продолжается. Актуальным остается обязательное ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах, а также запрет на массовые мероприятия, — отметили в совете. Но, несмотря на положительную динамику, эпидемическая обстановка в городе пока остается напряженной из-за большого количества активных больных, новых случаев заболевания и госпитализаций».

Тем не менее, власти Петербурга допустили дальнейшее снятие коронавируных ограничений в середине февраля 2021 года.

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Комментарии (8)

polinmole
Самое время Беглову объявить тотальный локдаун с закрытием всех и вся, чтобы зад свой прикрыть. Лучше поздно, чем никогда. И пусть наложит фиговый листок "заботы о населении и ценности каждой жизни". Мы ему не поверим, конечно, но космонавты на улице достали уже.
Гражданкa
в поликлинике на Удельном 22 по-прежнему не записаться к терапевту через инет, мол, нет номерков. Да и терапевтов кот наплакал, моей участковой давно нет в списке... а вроде как должно быть все в ажуре и с каждым днем всё красивше
Cveta
Кто нибудь объясните мне - что это за статистика такая разная ? А весной нарисуют еще волну? Это никогда не закончится
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