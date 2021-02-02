2792 заболевших за сутки. Власти Петербурга заявили о напряженной ситуации с коронавирусом и вспомнили про сырую погоду

Обстановка с коронавирусом в Петербурге остается напряженной несмотря на то, что индикаторы эпидемического процесса продолжают демонстрировать снижение, сообщили в Межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.



Как следует из опубликованного на сайте Смольного 2 февраля отчета, в городе за неделю уменьшилось число суточных госпитализаций (343 в сутки), а также количество активных больных (51 тысяча). На сегодняшний день в Петербурге 4955 свободных коек — это 39,5% При этом число новых пациентов, которые обратились за помощью по данным федерального регистра, осталось почти на том же уровне, что и неделю назад — 2792 человека за сутки. Притом, что данные «СтопКоронавирус.РФ» говорят всего о 1484 новых заболевших 2 февраля.