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РФПИ: Испытания комбинации вакцин Sputnik V и AstraZeneca пройдут в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии

Комбинация вакцин Sputnik V и AstraZeneca может оказаться более эффективной, чем оба этих препарата в отдельности. Их сочетание испытают в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом в интервью BBC Radio 4 2 февраля заявил исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«В целом мы считаем, что две вакцины, AstraZeneca и Sputnik, могут работать лучше, потому что иммунитет становится сильнее», — приводит его слова Telegraph. Он считает, что это «лучший способ борьбы с мутациями».

«Клинические испытания должны начаться уже на следующей неделе в Азербайджане и ОАЭ, возможно, чуть позже — в Саудовской Аравии», — цитирует Дмитриева «Интерфакс».

Авторитетный медицинский журнал Lancet 2 февраля опубликовал статью, в которой было указано, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ходе третьей фазы клинических исследований составила 91,6%.

Европейский регулятор одобрил использование вакцины AstraZeneca, разработанной совместно с Оксфордским университетом, 29 января. Российский НИИ им. Гамалеи, Фонд прямых инвестиций, «Р-Фарм» и англо-шведская биофармацевтическая компания AstraZeneca подписали меморандум о сотрудничестве в декабре 2020 года.

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Комментарии (4)

kuk-vasyusha
Варится отрава для людей)
i224
Тандем.
zlopopik
Все ребята, которые планировали заработать на вакцинации - заработают. Ура, товарищи, ура!
В принципе, астрезенике можно просто перечислять денюжку в виде роялти, типа, налог со стала (за каждую голову), и колоть физраствор.
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