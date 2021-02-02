РФПИ: Испытания комбинации вакцин Sputnik V и AstraZeneca пройдут в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии

Комбинация вакцин Sputnik V и AstraZeneca может оказаться более эффективной, чем оба этих препарата в отдельности. Их сочетание испытают в Азербайджане, ОАЭ и Саудовской Аравии. Об этом в интервью BBC Radio 4 2 февраля заявил исполнительный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

«В целом мы считаем, что две вакцины, AstraZeneca и Sputnik, могут работать лучше, потому что иммунитет становится сильнее», — приводит его слова Telegraph. Он считает, что это «лучший способ борьбы с мутациями».