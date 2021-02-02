Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет только в Риге

«Это связано с сохраняющимися эпидемиологическими сложностями, а также с техническими причинами, которые привели к решению провести турнир в одном городе. Учитывая неопределенность в отношении ограничений на международные перемещения, Совет ИИХФ посчитал, что организация всего турнира в Риге позволит избежать переездов между странами и станет наиболее безопасным и экономичным способом проведения мероприятия», — заявили в IIHF.

Международная федерация хоккея (IIHF) определилась с местом проведения чемпионата мира 2021 года. Как сообщили в пресс-службе организации, все матчи турнира пройдут Латвии.

Основным стадионом станет «Арена Рига», там сыграют команды группы B, а также пройдут два четвертьфинала, полуфинальный и медальный раунды. Вторым стадионом станет Олимпийский спортивный центр, который будет переоборудован в ледовый каток вместимостью до 6 000 человек. Там состоятся матчи группы A и две четвертьфинальные встречи. Все 16 команд будут размещены в одной гостинице. Расписание турнира будет опубликовано позднее.

«С учетом того, что игровые арены разделяет около 150 метров, IIHF при необходимости сможет реализовать концепцию «пузыря». С другой стороны, если ситуация с COVID-19 в Латвии улучшится и болельщикам будет разрешено вернуться на трибуны, IIHF вместе с местным организационным комитетом будет готова начать продажу билетов в течение трех дней после получения соответствующего уведомления от правительства страны», — подчеркнул в федерации.

О переносе чемпионата мира заговорили после того, как представители сразу нескольких национальных хоккейных федераций высказались за возможный бойкот белорусской части турнира. Причиной для этого послужили напряжённая обстановка внутри Белоруссии и действия местных властей по подавлению акций оппозиции.