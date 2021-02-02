FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -6
75.51р91.54р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
1
Печать

Бывший автогонщик «Формулы 1» Виталий Петров получил положительный тест на COVID-19

Проживающий в Выборге экс-участник международных автогонок «Формула 1» Виталий Петров получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 2 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

«Пришёл положительный тест на covid. Запахи не чувствую три дня. Заболел 1,5 недели назад. Почувствовал боль в горле. Никакой слабости не было. Но спустя шесть дней поднялась температура — 37,8. Продержалась один день. Мы её успешно сбили. И вот через пару дней пропали запахи. Вроде бы болезнь проходит без осложнений», — написал Петров.

Бывший автогонщик также отметил, что, несмотря на болезнь, чувствует себя хорошо и совершает ежедневные прогулки в лесу.

После завершения карьеры Виталий Петров стал доверительным управляющим долями своего отца в трёх выборгских компаниях. Ему отошли 47,17% мусорного перевозчика «РАСЭМ», 50% — дорожно-строительной компании «Выборг», и 50% — управляющей компании «Домовой». Его партнерами являются Наталья Беликова и Юрий Паймулин.

Отца бывшего автогонщика — авторитетного предпринимателя Александра Петрова — не стало в конце октября прошлого года: он был убит прицельным выстрелом в грудь. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин. О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте на «Фонтанке».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

мухомор
пора уже писать его статус как "наследственный авторитетный бизнесмен Выборга" или проще Витя Выборский.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний