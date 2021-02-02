Бывший автогонщик «Формулы 1» Виталий Петров получил положительный тест на COVID-19

Проживающий в Выборге экс-участник международных автогонок «Формула 1» Виталий Петров получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 2 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.



«Пришёл положительный тест на covid. Запахи не чувствую три дня. Заболел 1,5 недели назад. Почувствовал боль в горле. Никакой слабости не было. Но спустя шесть дней поднялась температура — 37,8. Продержалась один день. Мы её успешно сбили. И вот через пару дней пропали запахи. Вроде бы болезнь проходит без осложнений», — написал Петров.