Бывший автогонщик «Формулы 1» Виталий Петров получил положительный тест на COVID-19

Проживающий в Выборге экс-участник международных автогонок «Формула 1» Виталий Петров получил положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом 2 февраля он сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.
«Пришёл положительный тест на covid. Запахи не чувствую три дня. Заболел 1,5 недели назад. Почувствовал боль в горле. Никакой слабости не было. Но спустя шесть дней поднялась температура — 37,8. Продержалась один день. Мы её успешно сбили. И вот через пару дней пропали запахи. Вроде бы болезнь проходит без осложнений», — написал Петров.
Бывший автогонщик также отметил, что, несмотря на болезнь, чувствует себя хорошо и совершает ежедневные прогулки в лесу.
После завершения карьеры Виталий Петров стал доверительным управляющим долями своего отца в трёх выборгских компаниях. Ему отошли 47,17% мусорного перевозчика «РАСЭМ», 50% — дорожно-строительной компании «Выборг», и 50% — управляющей компании «Домовой». Его партнерами являются Наталья Беликова и Юрий Паймулин.
Отца бывшего автогонщика — авторитетного предпринимателя Александра Петрова — не стало в конце октября прошлого года: он был убит прицельным выстрелом в грудь. Следствие полагает, что киллер следил за своей жертвой с берега реки, противоположного тому, на котором располагается коттедж бизнесмена. СК по Ленобласти возбудил уголовное дело по статье об убийстве по найму. Ход расследования будет контролировать сам Александр Бастрыкин. О том, кем был погибший и почему после его смерти Выборг не спал, — читайте на «Фонтанке».