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В забравшемся на столб «Форде» ехали трое. За помощью к медикам после ДТП на Московском никто не обращался

Стали известны подробности курьезного ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга, где автомобиль после столкновения с автобусом взобрался на столб. Авария обошлась без пострадавших.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 2 февраля в 15:15 на перекрестке Московского и Малодетскосельского проспектов 69-летний водитель автомобиля Ford после столкновения с автобусом не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения. В результате «Форд» буквально взобрался задом на столб, встав почти вертикально. Момент столкновения попал на видео.

Кроме водителя в «Форде» ехали две пассажирки. Все трое смогли покинуть место ДТП самостоятельно. Из автобуса за медицинской помощью тоже никто не обращался. По факту произошедшего ведется проверка.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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Комментарии (1)

Mr_Pu
Что значит не справился с управлением? Целенаправлено решил повернуть...
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