Стали известны подробности курьезного ДТП в Адмиралтейском районе Петербурга, где автомобиль после столкновения с автобусом взобрался на столб. Авария обошлась без пострадавших.

Как рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 2 февраля в 15:15 на перекрестке Московского и Малодетскосельского проспектов 69-летний водитель автомобиля Ford после столкновения с автобусом не справился с управлением и наехал на опору уличного освещения. В результате «Форд» буквально взобрался задом на столб, встав почти вертикально. Момент столкновения попал на видео.