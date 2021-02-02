Последствия необычного ДТП днем 2 февраля удивили прохожих и автомобилистов в Адмиралтейском районе Петербурга. На закономерный вопрос «как?!», возникающий при виде этой картины, ответ дает запись с камеры наблюдения.
На пересечении Московского и Малодетскосельского проспектов столкнулись маршрутный автобус К-36 и автомобиль Ford, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате «Форд» вылетел на тротуар и в буквальном смысле залез задом на столб с дорожными знаками и светофором.
Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как водитель «Форда» движется по Московскому и поворачивает направо на Малодетскосельский с крайнего левого ряда — прямо перед едущим в крайнем правом ряду автобусом. Ехавший прямо автобус таранит Ford в бок, автомобиль разворачивает, кидает на разделительный тротуар и установленные на нем столбы и закидывает на один из них задней частью.
О пострадавших не сообщается.