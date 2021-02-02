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Автобус загнал Ford на столб на Московском проспекте. Удививший прохожих трюк попал на видео

Последствия необычного ДТП днем 2 февраля удивили прохожих и автомобилистов в Адмиралтейском районе Петербурга. На закономерный вопрос «как?!», возникающий при виде этой картины, ответ дает запись с камеры наблюдения.

На пересечении Московского и Малодетскосельского проспектов столкнулись маршрутный автобус К-36 и автомобиль Ford, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». В результате «Форд» вылетел на тротуар и в буквальном смысле залез задом на столб с дорожными знаками и светофором.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14563692" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14563692" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Скриншот видео из группы&nbsp;<a href="https://vk.com/wall-68471405_14563692" target="_blank" class="_">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
Скриншот видео из группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Момент столкновения засняла камера видеонаблюдения. На записи, имеющейся в распоряжении «Фонтанки», видно, как водитель «Форда» движется по Московскому и поворачивает направо на Малодетскосельский с крайнего левого ряда — прямо перед едущим в крайнем правом ряду автобусом. Ехавший прямо автобус таранит Ford в бок, автомобиль разворачивает, кидает на разделительный тротуар и установленные на нем столбы и закидывает на один из них задней частью.

О пострадавших не сообщается.

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Комментарии (10)

265037875
очередной иностранец ?
oleoleole
был у чела автомобиль, будут долги. Проехал свой поворот, в чем проблема сделать круг. Еще повезло дурачку что на месте автобуса не окзался какой-нибудь бентли или майбах.
Fenomen
Хороший столб, глубоко закопан.
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