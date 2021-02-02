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Американский сурок Фил предсказал позднюю весну

В день сурка, 2 февраля, в США внимательно наблюдали за сурком Филом, который традиционно предсказывает наступление весны. К новому сезону, как и его сородичи в Москве и Петербурге, Фил ещё не готов.

Пятикилограммового Фила вытащили рано утром из норы на холме Гобблер-Ноб. Событие транслировали онлайн. Есть поверье, что если сурок испугается своей тени и спрячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Так и случилось.

«Еще шесть недель зимы», — торжественно объявил представитель Внутреннего круга, куда входят местные жители, из тех, кто на протяжении многих лет соблюдает эту традицию.

В этом году из-за пандемии гостей на церемонии не было, желающие могли лишь заказать свой картонный портрет для «массовки».

День сурка традиционно отмечают 2 февраля в США и Канаде. В зоопарках Москвы и Петербурга, тем не менее, тоже отчитались о поведении своих представителей вида. Сурки там дремлют в своих норах и пока не думают просыпаться. Обычно они выходят из спячки начиная с середины февраля по середину марта, в прошлом году в Ленинградском зоопарке это случилось 11 февраля.

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Комментарии (3)

260965961
Это у них в Америке)))
SERGEY111
Вот собака .
Урус-Баши
Лженаучно это.
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