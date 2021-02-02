В день сурка, 2 февраля, в США внимательно наблюдали за сурком Филом, который традиционно предсказывает наступление весны. К новому сезону, как и его сородичи в Москве и Петербурге, Фил ещё не готов.
Пятикилограммового Фила вытащили рано утром из норы на холме Гобблер-Ноб. Событие транслировали онлайн. Есть поверье, что если сурок испугается своей тени и спрячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Так и случилось.
«Еще шесть недель зимы», — торжественно объявил представитель Внутреннего круга, куда входят местные жители, из тех, кто на протяжении многих лет соблюдает эту традицию.
В этом году из-за пандемии гостей на церемонии не было, желающие могли лишь заказать свой картонный портрет для «массовки».
День сурка традиционно отмечают 2 февраля в США и Канаде. В зоопарках Москвы и Петербурга, тем не менее, тоже отчитались о поведении своих представителей вида. Сурки там дремлют в своих норах и пока не думают просыпаться. Обычно они выходят из спячки начиная с середины февраля по середину марта, в прошлом году в Ленинградском зоопарке это случилось 11 февраля.