В день сурка, 2 февраля, в США внимательно наблюдали за сурком Филом, который традиционно предсказывает наступление весны. К новому сезону, как и его сородичи в Москве и Петербурге, Фил ещё не готов.

Пятикилограммового Фила вытащили рано утром из норы на холме Гобблер-Ноб. Событие транслировали онлайн. Есть поверье, что если сурок испугается своей тени и спрячется в нору, то зима продлится еще полтора месяца. Так и случилось.

«Еще шесть недель зимы», — торжественно объявил представитель Внутреннего круга, куда входят местные жители, из тех, кто на протяжении многих лет соблюдает эту традицию.