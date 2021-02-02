Сегодня, 2 февраля, в разных странах отмечают День сурка: считается, что в это время грызуны начинают пробуждаться от зимней спячки. Но наши сурки к этому празднику равнодушны.

И в Ленинградском, и в Московском зоопарках сурки ещё крепко спят. Обычно они просыпаются начиная с середины февраля по середину марта, рассказали «Фонтанке» в петербургском зверинце. Прошлой зимой, которой почти и не было, наши сурки показались на свет 11 февраля.