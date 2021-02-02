Сегодня, 2 февраля, в разных странах отмечают День сурка: считается, что в это время грызуны начинают пробуждаться от зимней спячки. Но наши сурки к этому празднику равнодушны.
И в Ленинградском, и в Московском зоопарках сурки ещё крепко спят. Обычно они просыпаются начиная с середины февраля по середину марта, рассказали «Фонтанке» в петербургском зверинце. Прошлой зимой, которой почти и не было, наши сурки показались на свет 11 февраля.
«Москвичи» тоже крепко спят с начала октября. Самец Арчи по традиции сначала уложил дам — Сару и Нагайну, а потом ещё пару недель совершал обходы своих владений и утеплял сурчину. За месяц до того, как погрузиться в спячку, грызуны организовали «капитальный ремонт» своей норы: привели в порядок просторную спальную камеру и вымели из подземных коридоров лишнюю землю и сор, утеплили жилище соломой. Ложась спать следом за самками, Арчи заткнул вход в нору специальной пробкой из земли и травы, чтобы внутри поддерживалась оптимальная температура — обычно она не ниже ноля градусов. Киперы следят за зверями и ежедневно оценивают обстановку в их вольере, так что когда бы Арчи, Нагайна и Сара ни проснулись, их будут ждать внимание, забота и еда, обещает пресс-служба Московского зоопарка.
Жители США верят, что если сурок 2 февраля выходит из своей норки и начинает искать корм, значит, потепление не за горами. А если снова прячется, то грядёт новая волна холодов. Однако на территории России и США обитают представители двух разных видов сурков. Американский сурок — лесной, он спит мало, а российский — степной, или байбак, с затяжным периодом спячки — от трёх до шести месяцев. Сказывается и разница в климате: в наших широтах в начале февраля обычно стоят устойчивые минусовые температуры.