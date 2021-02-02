Центр Гамалеи прогнозирует новую вспышку COVID-19 уже весной

На пути новой волны коронавируса в России может встать массовая вакцинация.



«Некоторая волна в России еще возможна <...> Следующую вспышку [можно ждать] в 20-х числах марта — начале апреля», — цитирует 2 февраля ведущего специалиста НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Федора Лисицына «Интерфакс».

По его словам, новая волна может быть связана с весенним потеплением. Однако он уверен, что массовая вакцинация может существенно снизить число новых случаев.

Суточная заболеваемость коронавирусом в России снижается. За последние сутки в РФ зафиксировали 16 643 новых случая COVID-19, а в Петербурге — 1 484 (накануне этот показатель был 1 842).