Число новых случаев коронавируса в Петербурге продолжает снижаться. В России впервые с конца октября меньше 17 тысяч заразившихся

Число новых случаев коронавируса в Петербурге продолжается снижаться. Это следует из данных оперативного штаба от 2 февраля, согласно которым в городе зарегистрировали 1484 новых случая против 1842 днём ранее.

Новых заболевших COVID-19 (16 643) нашли во всех регионах страны. Впервые с 28 октября это число опустилось ниже отметки в 17 тысяч. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (1701) и Петербург.

В петербургском оперативном штабе сообщили, что сегодня на COVID-19 обследовали уже 13 835 человек. С начала пандемии в Северной столице заболели 337 442.