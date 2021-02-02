FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -6
75.51р91.54р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Число новых случаев коронавируса в Петербурге продолжает снижаться. В России впервые с конца октября меньше 17 тысяч заразившихся

Число новых случаев коронавируса в Петербурге продолжается снижаться. Это следует из данных оперативного штаба от 2 февраля, согласно которым в городе зарегистрировали 1484 новых случая против 1842 днём ранее.

Новых заболевших COVID-19 (16 643) нашли во всех регионах страны. Впервые с 28 октября это число опустилось ниже отметки в 17 тысяч. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (1701) и Петербург.

В петербургском оперативном штабе сообщили, что сегодня на COVID-19 обследовали уже 13 835 человек. С начала пандемии в Северной столице заболели 337 442.

В России число случаев COVID-19 выросло до 3 884 730. Число выздоровевших от коронавируса россиян составляет 3 340 545. Летальных случаев зафиксировали 74 158.

В мире коронавирусом заболели уже 103,4 миллиона человек. Лидерами по числу выявленных случаев COVID-19 на планете остаются Бразилия (9,2 миллиона), Индия (почти 10,8 миллиона) и США (26,3 миллиона).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний