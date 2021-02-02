Число новых случаев коронавируса в Петербурге продолжает снижаться. В России впервые с конца октября меньше 17 тысяч заразившихся

Число новых случаев коронавируса в Петербурге продолжается снижаться. Это следует из данных оперативного штаба от 2 февраля, согласно которым в городе зарегистрировали 1484 новых случая против 1842 днём ранее.
Новых заболевших COVID-19 (16 643) нашли во всех регионах страны. Впервые с 28 октября это число опустилось ниже отметки в 17 тысяч. Лидерами коронавирусной статистики по ежедневному приросту остаются Москва (1701) и Петербург.
В петербургском оперативном штабе сообщили, что сегодня на COVID-19 обследовали уже 13 835 человек. С начала пандемии в Северной столице заболели 337 442.
В России число случаев COVID-19 выросло до 3 884 730. Число выздоровевших от коронавируса россиян составляет 3 340 545. Летальных случаев зафиксировали 74 158.
В мире коронавирусом заболели уже 103,4 миллиона человек. Лидерами по числу выявленных случаев COVID-19 на планете остаются Бразилия (9,2 миллиона), Индия (почти 10,8 миллиона) и США (26,3 миллиона).