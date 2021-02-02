SpaceX Илона Маска проведет первый гражданский полет на орбиту. Все полетят за счет основателя платежной системы

Имена остальных участников уникального путешествия пока не называются. Миссия получила название Inspiration4 (подразумевается игра со словом «вдохновение», числом участников и целью полета). Она состоится «не ранее» четвертого квартала этого года, старт запланирован в принадлежащем НАСА Космическом центре Кеннеди во Флориде.

Миллиардер из США, основатель компании Shift4 Payments, Джаред Айзекман оплатит полет четверых космических туристов на корабле Dragon. Сам бизнесмен уже оплатил свое участие компании Илона Маска. Полностью гражданский полет станет первым в мировой истории. Информация об этом появилась на сайте SpaceX 1 февраля.

Уже создан специальный сайт проекта https://www.inspiration4.com/, на котором установлен счетчик до даты начала отбора членов команды: одно из мест на борту достанется клиенту платежной системы, другое — меценату, который поддержит одну из детских больниц в США.

Из этого же сайта следует, что Джаред Айзекман умеет управлять реактивным самолетом и может быть пилотом коммерческих и военных воздушных судов, в его «багаже» — несколько мировых рекордов, включая благотворительные кругосветные полеты на скорость в 2008 и 2009 годах, а в 2011 году он основал крупнейшие в мире частные воздушные силы, в которых тренируются пилоты для ВВС США.

Ранее сообщалось, что стартап Илона Маска Neurealink в настоящее время занимается испытаниями оборудования, позволяющего головному мозгу напрямую взаимодействовать с компьютером. Подопытной стала обезьяна.