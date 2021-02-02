Больше 10 тысяч коттеджей, участков и таунхаусов купили петербуржцы в 2020 году. Это вдвое больше, чем годом ранее

В 2020 году на загородном рынке Петербурга зафиксирован исторический максимум спроса — 10,2 тыс. сделок с коттеджами, участками и таунхаусами. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), это почти в два раза выше объема спроса за 2019 год (5,3 тыс. сделок) и на 36–
Как и прежде, больше всего сделок с участками без подряда —
Наиболее популярны были участки стоимостью от 100 до 300 тыс. руб. за сотку (
Как сообщила Ольга Трошева, в 2020 году участки без подряда чаще всего приобретали в северных районах области — на них приходится более половины всех сделок (
Среди коттеджей в 2020 году покупатели чаще всего выбирали объекты класса комфорт (
— Ситуация с предложением на загородном рынке прямо противоположна спросу, — пояснила Ольга Трошева. — Совокупный объем предложения на конец года составил 15,6 тыс. лотов, что является минимальным уровнем за последние 10 лет. Основу предложения составляют участки без подряда — на них приходится