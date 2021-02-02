Больше 10 тысяч коттеджей, участков и таунхаусов купили петербуржцы в 2020 году. Это вдвое больше, чем годом ранее

Как и прежде, больше всего сделок с участками без подряда — 90 % , рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). Коттеджи/участки с подрядом и таунхаусы занимают по 5 % в объеме продаж. Отмечается также рост спроса на объекты с высоким уровнем готовности: например, участки без подряда, но с коммуникациями, а также уже построенные коттеджи.

В 2020 году на загородном рынке Петербурга зафиксирован исторический максимум спроса — 10,2 тыс. сделок с коттеджами, участками и таунхаусами. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), это почти в два раза выше объема спроса за 2019 год (5,3 тыс. сделок) и на 36– 41 % превосходит результат самых успешных лет. Тогда, в 2011–2013 годах, продавали по 7,3–7,5 тыс. лотов ежегодно.

Наиболее популярны были участки стоимостью от 100 до 300 тыс. руб. за сотку ( 52 % ) и средним бюджетом сделки 2,3 млн руб. (прирост на 500 тыс. руб. за год), на втором месте — бюджетные покупки до 100 тыс. руб. за сотку ( 41 % в спросе) и средним бюджетом 0,8 млн рублей (снижение на 47 тыс. руб. за год).

Как сообщила Ольга Трошева, в 2020 году участки без подряда чаще всего приобретали в северных районах области — на них приходится более половины всех сделок ( 55 % ). В целом же, вне зависимости от направления, объем спроса практически равномерно распределился с учетом расстояния от КАД. Покупателей интересовали как участки рядом с Петербургом (до 20 км от КАД), так и варианты в 20–40 км от КАД и даже более дальние расстояния.