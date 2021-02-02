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Больше 10 тысяч коттеджей, участков и таунхаусов купили петербуржцы в 2020 году. Это вдвое больше, чем годом ранее

В 2020 году на загородном рынке Петербурга зафиксирован исторический максимум спроса — 10,2 тыс. сделок с коттеджами, участками и таунхаусами. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group), это почти в два раза выше объема спроса за 2019 год (5,3 тыс. сделок) и на 36–41 % превосходит результат самых успешных лет. Тогда, в 2011–2013 годах, продавали по 7,3–7,5 тыс. лотов ежегодно.

Как и прежде, больше всего сделок с участками без подряда — 90 %, рассказала Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» (Setl Group). Коттеджи/участки с подрядом и таунхаусы занимают по 5 % в объеме продаж. Отмечается также рост спроса на объекты с высоким уровнем готовности: например, участки без подряда, но с коммуникациями, а также уже построенные коттеджи.

Наиболее популярны были участки стоимостью от 100 до 300 тыс. руб. за сотку (52 %) и средним бюджетом сделки 2,3 млн руб. (прирост на 500 тыс. руб. за год), на втором месте — бюджетные покупки до 100 тыс. руб. за сотку (41 % в спросе) и средним бюджетом 0,8 млн рублей (снижение на 47 тыс. руб. за год).

Как сообщила Ольга Трошева, в 2020 году участки без подряда чаще всего приобретали в северных районах области — на них приходится более половины всех сделок (55 %). В целом же, вне зависимости от направления, объем спроса практически равномерно распределился с учетом расстояния от КАД. Покупателей интересовали как участки рядом с Петербургом (до 20 км от КАД), так и варианты в 20–40 км от КАД и даже более дальние расстояния.

Среди коттеджей в 2020 году покупатели чаще всего выбирали объекты класса комфорт (35 %) со средним бюджетом сделки 9,5 млн руб. (прирост 1,9 млн руб. за год) и эконом (26 %) с бюджетом 5,1 млн руб. (плюс 0,2 млн руб.). Здесь наиболее привлекательными оказались коттеджи в непосредственной близости от города. Доля спроса на объекты на расстоянии до 20 км и до 40 км от города составила 47 % и 37 % соответственно.

— Ситуация с предложением на загородном рынке прямо противоположна спросу, — пояснила Ольга Трошева. — Совокупный объем предложения на конец года составил 15,6 тыс. лотов, что является минимальным уровнем за последние 10 лет. Основу предложения составляют участки без подряда — на них приходится 93 % от количества нереализованных лотов.

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Комментарии (4)

old_rat
Это только то, что купили через риэлтеров. Сколько куплено напрямую - знают только реестровики.
Nafanka
Как плохо живут люди... хны-хны-хны... )))
atf
Грубо один из 5-7 тысяч человек купил себе земельку. Разве это много для мегаполиса?
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