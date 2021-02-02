FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -6
75.51р91.54р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Лунный закат, вид из космоса: посмотрите, как плющит спутник

Видеозапись заката полной Луны, сделанную в космосе, опубликовал 2 февраля «ВКонтакте» космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту МКС.

С орбиты спутник выглядит необычно: сильно меняет форму, окраску, а потом и вовсе исчезает.

«Уверен, у многих сразу возникнет резонный вопрос: «А почему Луна так расплющивается? И куда пропадает?» Ответ довольно прост — перед тем, как Луна скроется за горизонтом, ее отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается, — объясняет космонавт. — Сам земной горизонт при этом невидим — все происходит ночью. Поэтому и кажется, что Луна словно магическим образом «растворяется в воздухе».

Сергей Кудь-Сверчков уже не раз показывал удивительные и познавательные видео с орбиты, например лимб и северное сияние.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний