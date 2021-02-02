Видеозапись заката полной Луны, сделанную в космосе, опубликовал 2 февраля «ВКонтакте» космонавт Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков, который находится на борту МКС.
С орбиты спутник выглядит необычно: сильно меняет форму, окраску, а потом и вовсе исчезает.
«Уверен, у многих сразу возникнет резонный вопрос: «А почему Луна так расплющивается? И куда пропадает?» Ответ довольно прост — перед тем, как Луна скроется за горизонтом, ее отраженный свет проходит через атмосферу Земли и искажается, — объясняет космонавт. — Сам земной горизонт при этом невидим — все происходит ночью. Поэтому и кажется, что Луна словно магическим образом «растворяется в воздухе».
Сергей Кудь-Сверчков уже не раз показывал удивительные и познавательные видео с орбиты, например лимб и северное сияние.