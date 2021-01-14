Зритель вместе с оператором пролетает над Тихим океаном, США, Канадой и встречает рассвет над Северной Атлантикой. Часть орбиты, что еще не освещена солнцем, подсвечивается луной, поэтому даже ночью можно видеть океан, облака и ночные города, а из-за горизонта выплывает Млечный путь, пишет Сергей.

Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял и опубликовал в своем Instagram таймлапс ночного путешествия по орбите Земли. Семь минут полета на МКС он уложил в 15 секунд космически прекрасного и познавательного видео.

Оранжевый ореол над Землей — это лимб, собственное свечение нашей планеты, возникающее из-за рекомбинации ионов, люминесценции и хемилюминесценции в верхних слоях атмосферы. С поверхности Земли его практически не видно, зато оно отлично заметно с МКС. При приближении к полярным широтам появляется северное сияние. Характерный зеленый свет образует свечение атомарного кислорода на высотах 80–150 км. Над ним, если приглядеться, можно увидеть темно-красный ореол — это свечение молекулярного азота и атомарного кислорода на высотах 150–400 км, «как раз почти на высоте полета МКС», поясняет космонавт.



Затем на границе дня и ночи загорается ярко-голубая полоска на горизонте — это появляющийся солнечный свет рассеивается атомами азота. И завершается видео рассветом.

«Кто заметил несколько летящих объектов в небе в правой части кадра перед рассветом? Скорее всего, это несколько спутников, ставших заметными из-за отражения солнечного света. Хотя уфологи, я уверен, немедленно найдут этому другое объяснение:)», — добавляет Сергей.