«Пятёрочка» выдаст гранты креативной молодежи

Фото: NEXT5

Заявки принимаются от студентов-очников государственных вузов. Факультет может быть любым, курсы — с 1 по 6. Проект должен относиться к одной из шести секций: «Масштаб и амбиции», «Забота о сотрудниках», «Возможности для карьерного роста», «Инновации и технологии», «Сильная корпоративная культура», «Обучение персонала». Узнать больше о конкурсе NEXT5 и подать заявку можно здесь.

Из предложенных идей жюри выберет 30 наиболее перспективных. «Пятёрочка» поможет их авторам подготовиться к защите проектов, организовав воркшоп по креативному мышлению и практикум по публичным выступлениям. Во время защиты идеи будут оцениваться по следующим критериям: новизна и оригинальность, диджитализация, охват, количественный и качественный эффект, срок реализации. Проект можно представлять как индивидуально, так и в группе до трех человек.



В каждой секции выберут победителя. Его ждет грант от «Пятёрочки» в размере 60 тыс. рублей, а также персональное менторство от экспертов компании: консультации, помощь в карьерных вопросах и т.д. Все финалисты получат сертификаты и памятные подарки. По итогам NEXT5 выйдет сборник работ, куда войдут отобранные жюри идеи.

«Перед нами стоит достаточно амбициозный вызов — наладить отношения с молодежью, заинтересовать новое поколение, изменить отношение к ритейлу в целом, сделать эту сферу популярной, показать, насколько масштабны ее перспективы. Ритейл сегодня — это технологии, инновации и применение современных подходов в работе. Мы хотим выстроить продуктивный диалог с молодыми специалистами, готовы «слушать» и «слышать» их. Именно поэтому мы решили дать слово молодежи и запустили конкурс по развитию HR-бренда «Пятёрочки» с готовностью поддержать лучшие идеи. Кроме краудсорсинга идей это поможет нам привлечь молодые талантливые кадры, что позитивно отразится на эффективности бизнеса в целом», — пояснила Наталья Белоусова, начальник управления развития HR-бренда торговой сети «Пятёрочка».



«Пятёрочка» проводит конкурс ритейл-инноваций NEXT5 в рамках собственной программы работы с талантливой молодежью. В нее также входят оплачиваемые стажировки в рознице и офисе компании, встречи с топ-менеджерами, интерактивные игры и кейс-чемпионаты.

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