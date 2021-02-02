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Несите ваши денежки. Кого ФНС благодарить за перевыполнение плана по сбору налога на доходы физлиц

Пока одна часть петербуржцев жалуется на потерю работы и доходов, другие, наоборот, набирают жирок. Судя по данным ФНС, в целом горожане разбогатели в разгар коронавируса на 8,7 %, что заметно больше инфляции.

Цифры по сбору налога на доходы физических лиц очень показательны, так как за подавляющее большинство плательщиков его перечисляют бухгалтерии работодателей. Смухлевать с ним практически нереально — если зарплата белая. Этот налог почти без поправок говорит о том, сколько реально получили по основному месту работы и от дополнительных доходов горожане.

Из крупных источников доходов горожан в серой зоне остаются лишь доходы от аренды жилья, но и в этом сегменте всё больше и больше петербуржцев в последнее время поднимают забрало перед государством. Тем не менее, по оценкам экспертов, пока до 80 % городского рынка аренды жилья ёмкостью 350 млрд рублей в год — в тени.

Объём собранного в 2020 году в Петербурге НДФЛ составил 300,7 млрд рублей. В Смольном могли бы отчитаться о перевыполнении плана, но надо понимать, что запланированные бюджетом 286 миллиардов появились там только после второй корректировки. Первоначально в плане стояла цифра 304,5, что, конечно, несколько снижает пафос. Но, в любом случае, это на 8,7 % больше, чем было собрано годом ранее, а значит, рекорд налицо.

Фото: комитет финансов Санкт‑Петербурга
Фото: комитет финансов Санкт‑Петербурга
Фото: комитет финансов Санкт‑Петербурга
Фото: комитет финансов Санкт‑Петербурга
Фото: комитет финансов Санкт‑Петербурга

Объяснить причины заметного роста зарплат и прочих заявленных в налоговую доходов можно несколькими способами, два из которых напрямую связаны с коронавирусом, а третий вообще из другой оперы. Как поясняют «Фонтанке» высокопоставленные руководители УФНС по Петербургу, в их глазах примерно равный вклад в рост сбора НДФЛ в 2020 году внесли «коронавирусные» выплаты и увеличение объёма дивидендов.

С федеральными и региональными выплатами в целом всё понятно (надо лишь только отметить, что речь не о «детских» деньгах, которые не облагались налогами). Про дивиденды стоит сказать отдельно.

Минувший год вообще стал рекордным по объёмам выплат — не только у госкомпаний, но и у частников. С самого начала года линкоры отечественного бизнеса взяли курс на увеличение выплат, что зачастую означало пополнение бюджета. Так, крупнейший плательщик дивидендов в этом году — «Газпром» — на 50 % принадлежит государству. Увеличив дивидены почти ровно вдвое по сравнению с прошлым годом, монополист пополнил казну на дополнительные 100 миллиардов.

Почти столько же получили и многочисленные частные акционеры, которых и с 1990-х годов было немало, а с развитием технологий простой торговли на бирже через мобильные приложения развелось ещё больше. Сколько в Петербурге владельцев акций «Газпрома», науке неизвестно, но то, что они пополнили собираемость НДФЛ, — факт. Тренд на повышение объёма дивидендов у госкомпаний («Татнефти», «Газпром нефти», «Роснефти» и у многих других) подхватили многие частные компании.

Всего же система СПАРК зафиксировала по итогам прошлого года выплату дивидендов у 41 тысячи российских компаний против 28 тысяч годом ранее. А общий объём полученных акционерами доходов от своих компаний вырос в 2020-м на 28 %, до 8,6 трлн рублей.

На практике повышение сбора налога на доходы физических лиц обусловлено и ещё одной причиной — выходом какой-то части предприятий из зарплатной тени. Те, кто показывал государству хотя бы минимальную белую зарплату, в 2020 году получили бонус — те самые «коронавирусные» выплаты. Вряд ли число таких «обелившихся» предпринимателей было очень уж большим, но совсем списывать их со счетов не стоит.

В любом случае, неоспоримый факт — петербургские физлица стали платить больше. А притом что собираемость налога на прибыль организаций (вторая по величине доходная строчка в бюджете города) резко упала, вклад простых петербуржцев в формирование казны Петербурга заметно вырос, и теперь составляет рекордные 44,8 %. И это уже с учётом всех налогов прописанных у нас госкомпаний, федеральных дотаций и даже денег от выпуска облигаций.

План по сбору налога на прибыль организаций в 2020 году в Петербурге выполнен лишь номинально — с учётом огромного сокращения аппетитов в коде корректировок. При фактически собранных 175 млрд рублей, первоначально планировалось, что будет 200. По факту, если сравнивать живые деньги с живыми деньгами, а не с планами и ожиданиями, выходят честные минус 7 % год к году. Именно такова плата города за коронакризис.

О том, почему падает прибыль городского бизнеса, долго гадать нет смысла — в комитете финансов чётко указывают на чемпионов падения: «Ответственные участники консолидированной группы налогоплательщиков нефтегазового сектора». Сделанная ещё при Валентине Матвиенко ставка на увеличение бюджета за счёт регистрации в городе головных компаний крупных госкомпаний (в этом году особенно очевидно) — сыграла не так, как планировалось. И сухие цифры в статистике налоговой показывают: именно обычные петербуржцы — это новый «Газпром». А рост их доходов может пополнять бюджет даже больше, чем отчисления нефтегазовых гигантов.

Денис Лебедев, «Фонтанка.ру»

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

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Комментарии (4)

260618801
"Тем не менее, по оценкам экспертов, пока до 80 % городского рынка аренды жилья ёмкостью 350 млрд рублей в год — в тени." - государственные службы сами плохо работают над этим вопросом. Вот у нас рядом 2 квартиры съемные, скорее всего без договора, куда обращаться, чтобы их ФНС проверило, кто-нибудь разъяснял?
265043116
ндфл это единственное чем может похвастаться уфнс, потому что налог администрируется самими налогоплательщиками, как и земельный налог, имущественный налог, налог на транспорт и пр. Получается налоговый инспектор здесь не нужен и его может заменить система.
По НДС ситуация другая, тут процветает "абонемент" налогового инспектора и если предположить, что пополнение бюджета Санкт-Петербурга зависит от самих налогоплательщиков и автоматической системы ФНС, то и потери федеральных налогов за счет теневых "абонентов" налоговиков не так важны на местах в бюджетах субъекта. Другое дело Москва, вдруг она сопоставит очевидные факты и задумается возникнут вопросы...
Modest_5e4ce41f7533b
Уход в нал, как признак утраты стабильности.
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