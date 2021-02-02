Несите ваши денежки. Кого ФНС благодарить за перевыполнение плана по сбору налога на доходы физлиц

Цифры по сбору налога на доходы физических лиц очень показательны, так как за подавляющее большинство плательщиков его перечисляют бухгалтерии работодателей. Смухлевать с ним практически нереально — если зарплата белая. Этот налог почти без поправок говорит о том, сколько реально получили по основному месту работы и от дополнительных доходов горожане.

Из крупных источников доходов горожан в серой зоне остаются лишь доходы от аренды жилья, но и в этом сегменте всё больше и больше петербуржцев в последнее время поднимают забрало перед государством. Тем не менее, по оценкам экспертов, пока до 80 % городского рынка аренды жилья ёмкостью 350 млрд рублей в год — в тени.



Объём собранного в 2020 году в Петербурге НДФЛ составил 300,7 млрд рублей. В Смольном могли бы отчитаться о перевыполнении плана, но надо понимать, что запланированные бюджетом 286 миллиардов появились там только после второй корректировки. Первоначально в плане стояла цифра 304,5, что, конечно, несколько снижает пафос. Но, в любом случае, это на 8,7 % больше, чем было собрано годом ранее, а значит, рекорд налицо.



Фото: комитет финансов Санкт‑Петербурга

Фото: комитет финансов Санкт‑Петербурга

Фото: комитет финансов Санкт‑Петербурга

Фото: комитет финансов Санкт‑Петербурга

Фото: комитет финансов Санкт‑Петербурга



Объяснить причины заметного роста зарплат и прочих заявленных в налоговую доходов можно несколькими способами, два из которых напрямую связаны с коронавирусом, а третий вообще из другой оперы. Как поясняют «Фонтанке» высокопоставленные руководители УФНС по Петербургу, в их глазах примерно равный вклад в рост сбора НДФЛ в 2020 году внесли «коронавирусные» выплаты и увеличение объёма дивидендов.

С федеральными и региональными выплатами в целом всё понятно (надо лишь только отметить, что речь не о «детских» деньгах, которые не облагались налогами). Про дивиденды стоит сказать отдельно.



Минувший год вообще стал рекордным по объёмам выплат — не только у госкомпаний, но и у частников. С самого начала года линкоры отечественного бизнеса взяли курс на увеличение выплат, что зачастую означало пополнение бюджета. Так, крупнейший плательщик дивидендов в этом году — «Газпром» — на 50 % принадлежит государству. Увеличив дивидены почти ровно вдвое по сравнению с прошлым годом, монополист пополнил казну на дополнительные 100 миллиардов.

Почти столько же получили и многочисленные частные акционеры, которых и с 1990-х годов было немало, а с развитием технологий простой торговли на бирже через мобильные приложения развелось ещё больше. Сколько в Петербурге владельцев акций «Газпрома», науке неизвестно, но то, что они пополнили собираемость НДФЛ, — факт. Тренд на повышение объёма дивидендов у госкомпаний («Татнефти», «Газпром нефти», «Роснефти» и у многих других) подхватили многие частные компании.

Всего же система СПАРК зафиксировала по итогам прошлого года выплату дивидендов у 41 тысячи российских компаний против 28 тысяч годом ранее. А общий объём полученных акционерами доходов от своих компаний вырос в 2020-м на 28 %, до 8,6 трлн рублей.



На практике повышение сбора налога на доходы физических лиц обусловлено и ещё одной причиной — выходом какой-то части предприятий из зарплатной тени. Те, кто показывал государству хотя бы минимальную белую зарплату, в 2020 году получили бонус — те самые «коронавирусные» выплаты. Вряд ли число таких «обелившихся» предпринимателей было очень уж большим, но совсем списывать их со счетов не стоит.

В любом случае, неоспоримый факт — петербургские физлица стали платить больше. А притом что собираемость налога на прибыль организаций (вторая по величине доходная строчка в бюджете города) резко упала, вклад простых петербуржцев в формирование казны Петербурга заметно вырос, и теперь составляет рекордные 44,8 % . И это уже с учётом всех налогов прописанных у нас госкомпаний, федеральных дотаций и даже денег от выпуска облигаций.

План по сбору налога на прибыль организаций в 2020 году в Петербурге выполнен лишь номинально — с учётом огромного сокращения аппетитов в коде корректировок. При фактически собранных 175 млрд рублей, первоначально планировалось, что будет 200. По факту, если сравнивать живые деньги с живыми деньгами, а не с планами и ожиданиями, выходят честные минус 7 % год к году. Именно такова плата города за коронакризис.

