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Все ковидные ограничения снимают по соседству с Петербургом — районами

В «зеленой» зоне Ленинградской области с 3 февраля снимаются все «ковидные» ограничения, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом 2 февраля сообщает администрация области в своём телеграм-канале.

В «зелёную» зону входят несколько районов области, где зафиксировано меньше всего случаев заболевания коронавирусом.

С декабря районы Ленинградской области распределяются по зонам в соответствии с уровнем заболеваемости следующим образом:

  • «красная зона»: Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тосненский, Тихвинский, Киришский и Сланцевский районы,
  • «жёлтая» зона: Волосовский, Кировский, Приозерский, Ломоносовский, Подпорожский, Лужский районы и Сосновый Бор,
  • «зелёная зона»: Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.

По статистике заболеваемости коронавирусом Ленинградская область далека от лидеров: Петербурга и Москвы. За минувшие сутки в регионе зафиксировано, по данным оперштаба, 219 новых случаев заражения, 1 февраля сообщалось о 216.

В Петербурге 29 января, напомним, сняли часть коронавирусных ограничений.

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