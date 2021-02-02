Все ковидные ограничения снимают по соседству с Петербургом — районами

В «зеленой» зоне Ленинградской области с 3 февраля снимаются все «ковидные» ограничения, заявил губернатор региона Александр Дрозденко. Об этом 2 февраля сообщает администрация области в своём телеграм-канале.
В «зелёную» зону входят несколько районов области, где зафиксировано меньше всего случаев заболевания коронавирусом.
С декабря районы Ленинградской области распределяются по зонам в соответствии с уровнем заболеваемости следующим образом:
- «красная зона»: Всеволожский, Гатчинский, Выборгский, Тосненский, Тихвинский, Киришский и Сланцевский районы,
- «жёлтая» зона: Волосовский, Кировский, Приозерский, Ломоносовский, Подпорожский, Лужский районы и Сосновый Бор,
- «зелёная зона»: Волховский, Лодейнопольский, Бокситогорский, Кингисеппский районы.
По статистике заболеваемости коронавирусом Ленинградская область далека от лидеров: Петербурга и Москвы. За минувшие сутки в регионе зафиксировано, по данным оперштаба, 219 новых случаев заражения, 1 февраля сообщалось о 216.
В Петербурге 29 января, напомним, сняли часть коронавирусных ограничений.