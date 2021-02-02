Загруженность дорог Петербурга утром 2 февраля оказалась аномальной. По итогам утреннего часа пик «Яндекс» сообщил, что максимум достиг «красных» 7 баллов. Такое бывает нечасто, обычный показатель для зимнего утра — 6 баллов, реже 5.

После утреннего перегруза пробки вернулись в норму. На ЗСД две машины поджали автобус.

Колтушское шоссе и проспект Косыгина, 6,4 км,



Кубинская улица и Митрофаньевское шоссе, 5,4 км,



внутренняя сторона КАД от Таллинского шоссе до Красносельского шоссе, 5,1 км,



внутренняя сторона КАД от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной, 4,8 км,



Российский путепровод и Индустриальный проспект, 4,3 км.



По данным на 10:20, в Петербурге уже обычные для этого времени во вторник 4 балла.

С раннего утра очевидцы сообщали о ДТП на путепроводах и жаловались на сложные дорожные условия. Ещё одна из утренних аварий случилась на ЗСД. Трём водителям не повезло столкнуться «паровозиком» у пункта оплаты перед съездом на Кубинскую и Благодатную улицы, рассказывают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».