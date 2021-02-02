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В Петербурге сильные пробки на дорогах, путепроводы отметились авариями

На дорогах Петербурга утром 2 февраля очень плотно. К 8:07 их загруженность, по оценке «Яндекса», составила 5 баллов, что на 1 балл выше обычного. Водители жалуются на снег.

В группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте» пока сообщают о двух авариях, обе на путепроводах, где активнее всего образуется гололедица. «На Невском путепроводе ребята на грузовичке решили развернуться на мосту. Столкновения избежать не удалось. Скорую и полицию вызвали. Случилось примерно в 6:30 утра», — рассказывает очевидец. Судя по «Яндекс.Карте», затор собрался со стороны проспекта Славы.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today

Две легковые машины столкнулись на съезде с Лиговского путепровода в сторону области. Подписчик «ДТП и ЧП» указывает, что движению они не мешают, при этом пробки на карте есть.

Фото: «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»/vk.com/spb_today

«Ужас что на дороге творится, ничего не убрано, куда-то опять делась снегоуборочная техника», — жалуются автомобилисты в комментариях.

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